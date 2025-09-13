Van dagelijks probleem naar slimme oplossing: jongeren maken mobiliteit slimmer en makkelijker

NOORD NEDERLAND – Slaapzakken mee, laptops open en de creativiteit op volle toeren: meer dan 300 scholieren en studenten uit Groningen, Friesland en Drenthe deden mee aan de vierde editie van de scholenchallenge ‘Wij hebben de toekomst’. In een dertig uur durende hackathon bedachten zij vernieuwende oplossingen voor een probleem dat veel jongeren dagelijks raakt: beperkt of onpraktisch (openbaar) vervoer.



De jongeren gingen in teams aan de slag met één van deze vijf actuele uitdagingen: het veiliger maken van schoolomgevingen, het slim verbinden van kleine dorpen met de regio, het ontwikkelen van energieneutraal vervoer, het ontwerpen van groene en aantrekkelijke straten én het bouwen van een mobiliteitshub die alles met elkaar verbindt. Dat leverde verrassend creatieve én haalbare ideeën op, toepasbaar in zowel stad als ommeland.



“Mobiliteit is iets waar jongeren dagelijks mee te maken hebben. Tijdens de hackathon bedenken ze slimme, flexibele en duurzame oplossingen die passen bij wat zij en hun omgeving nodig hebben. Het is fantastisch hoe deze jongeren laten zien welke mogelijkheden er zijn voor het vervoer van de toekomst. Wie kan dat beter vertellen dan de gebruikers van morgen zelf?”, zegt Jorien de Leeuw, adviseur jongerenparticipatie bij Nationaal Programma Groningen.



En de winnaars zijn…

De deelnemers maakten kans op één van de vier prijzen. Zowel het publiek als de vakjury beoordeelden de ideeën. Na dertig slopende uren, waarin de jongeren non-stop doorwerkten, kwam op vrijdagavond de ontknoping.

De winnaars van de hackathon zijn:

Overall winnaar: De prijs voor de Overall winnaar ging naar team Projectbabes van het Stellingwerfcollege in Oosterwolde. Met hun slimme idee voor Buurtbus 2.0 rekenen ze af met het probleem dat dorpsbewoners regelmatig afspraken missen door onbetrouwbaar openbaar vervoer. Hun oplossing: een flexibele buurtbus die rijdt op waterstof en zonne-energie uit de regio. Reizigers kunnen zich aanmelden via een app, en de bus wordt bemand door bijvoorbeeld werkzoekenden of gepensioneerden. Die krijgen voor hun inzet een cadeaukaart van een ondernemer uit de buurt.

De jury was onder de indruk van hoe breed dit idee is uitgewerkt. “Van duurzaamheid tot sociale meerwaarde, en zelfs de financiële haalbaarheid is meegenomen. Ze hebben echt overal aan gedacht”, aldus het juryrapport.



Best design: Team Beta Hack van het Harens Lyceum won de prijs voor het Beste design met hun creatieve plan voor een mobiliteitshub op Groningen Airport Eelde. Zij zien de luchthaven als hét knooppunt van het Noorden en gaven het gebouw een nieuwe, duurzame invulling. In hun ontwerp komen alle vormen van vervoer samen: van een fietsenstalling tot een shuttlebus naar Groningen Hoofdstation. Op het dak komt een groen terras met zonnepanelen. “Juist op een luchthaven is het mooi om zo’n groene, sociale hub neer te zetten. Het past perfect bij de locatie”, was de reden voor de jury om de prijs toe te kennen.



Most impact: De prijs voor Most impact ging naar Team 1 van het Stellingwerfcollege in Oosterwolde. Zij pakten een gevaarlijke situatie bij hun school aan en bedachten een speelse manier om de straat veiliger te maken. Door sensoren in de weg te plaatsen die verbonden zijn met lampjes, krijgen bestuurders directe feedback. Rijden ze te hard, dan kleuren de lampjes rood. Rijden ze op een veilige snelheid, dan groen. Ook voorzagen ze de straat van zebrapaden met verlichting, waardoor voetgangers beter zichtbaar zijn. De jury was enthousiast: “Ze werken met beleving en creatieve techniek, en het is duidelijk dat het idee echt kan werken.”



Publieksprijs

De publieksprijs ging naar Team De Doorzetters van CSG Liudger in Drachten. Hun plan maakt de straat groener, veiliger en gezelliger. Met een vijver, moestuin, insectenhotels, speelruimte voor kinderen en ontmoetingsplekken voor buurtbewoners. De graskeien, drempels, een zebrapad en eenrichtingsverkeer binnen hun plan zorgen voor meer veiligheid.



Wat nu?

De teams gaan de komende acht weken verder met het ontwikkelen van hun idee. Op vrijdag 7 november presenteren ze hun eindproduct tijdens de Dragons’ Den-finale en strijden ze voor prijzen.

De hoofdprijs?

Een ontwikkelbudget om hun idee werkelijkheid te laten worden.



Over de scholenchallenge

De scholenchallenge is een jaarlijks terugkerend evenement waarin jongeren uit Groningen, Friesland en Drenthe worden uitgedaagd om met creatieve en haalbare oplossingen te komen voor maatschappelijke vraagstukken. Het evenement bestaat onder andere uit een dertig uur durende hackathon en een finale waarin de beste ideeën kans maken om werkelijkheid te worden. De scholenchallenge ‘Wij hebben de toekomst’ wordt georganiseerd door Nationaal Programma Groningen in samenwerking met Stichting Technasium en met steun van de provincies Groningen, Drenthe en Friesland.

Bron: Nationaal Programma Groningen

Catharina Glazenburg