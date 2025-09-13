Video: Lutje RUN trapt 49e RUN Winschoten feestelijk af

WINSCHOTEN – De 49e editie van de RUN Winschoten is vrijdagmiddag officieel van start gegaan met de Lutje RUN. Op de atletiekbaan van AV Aquilo stonden bijna 400 kinderen klaar om hun rondes te rennen. Daarmee gaf de jeugd het startschot voor een sportief weekend in Winschoten.
Volgens voorzitter Francien Bootsma van AV Aquilo is de Lutje RUN inmiddels een vaste traditie. Zij benadrukte dat het prachtig is om te zien hoeveel kinderen enthousiast meedoen en dat de RUN zo elk jaar met een groot sportief feest begint.
Niet alleen sport stond centraal, ook gezondheid kreeg aandacht. Bianca de Winter, JOGG-regisseur in Oldambt, was aanwezig om de jonge lopers na afloop groente en fruit uit te delen. Zij gaf aan dat bewegen en gezond eten hand in hand gaan.
De jonge deelnemers zetten zich met volle energie in, aangemoedigd door familie en publiek langs de baan. Daarmee is de RUN Winschoten op een vrolijke manier van start gegaan. Zaterdag volgen de ultralopers, estafetteteams en wandelaars voor het vervolg van het hardloopweekend.
Malou Vos