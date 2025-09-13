Weeringo Catering Outdoor Lasershow – Jaarmarktweek Oude Pekela

OUDE PEKELA – Traditiegetrouw werd de vrijdagavond voorafgaand aan de jaarmarkt afgesloten met de spectaculaire Weeringo Catering Outdoor Lasershow. Ook dit jaar trok het evenement op 12 september weer veel publiek naar het plein bij het gemeentehuis, waar molen De Onrust als sfeervol decor fungeerde voor de licht- en lasershow.
De show begon rond 21.00 uur en beloofde opnieuw een hoogtepunt te worden in de feestweek. Helaas gooiden technische problemen roet in het eten. Na enige tijd moesten de lasers worden stilgelegd, omdat een deel van de installatie niet naar behoren functioneerde. Hoewel de organisatie er alles aan deed om het euvel te verhelpen en de show korte tijd later opnieuw kon starten, was een deel van de toeschouwers inmiddels vertrokken.
Voor wie gebleven was, bood de lasershow alsnog een fraai schouwspel. De bundels licht die langs de molen gleden, zorgden voor een indrukwekkend beeld. Toch overheerste bij velen het gevoel dat het jammer was dat de techniek het een beetje liet afweten, juist bij dit vaste en doorgaans zo spectaculaire onderdeel van de feestweek.
Bron en foto’s: Freddy Stötefalk
Catharina Glazenburg