Westerwolde te gast bij Sellingen

SELLINGEN – Zondagmiddag speelt Westerwolde haar derde bekerwedstrijd in en tegen Sellingen.
Na de nederlaag veertien dagen geleden tegen Nieuw-Buinen (3 – 1) en de mooie overwinning vorige week zondag in eigen huis op Buinen (4 – 2) heeft de ploeg van nieuwbakken trainer Mark Kruize dus drie punten uit twee wedstrijden met een doelsaldo van 5 – 5. Hoewel de kans klein is, bestaat er nog de theoretische mogelijkheid als winnaar van de poule door te gaan naar de knockoutfase van het bekertoernooi.
Zelf weten te winnen van Sellingen en een gelijkspel of nederlaag van Nieuw-Buinen tegen Buinen kan poulewinst opleveren. Maar iedere voetbalkenner weet dat Sellingen ook dit seizoen weer over een grote en sterke selectie beschikt die (nu) in de derde klasse vast en zeker een woordje mee gaat spreken om het kampioenschap. Maar op voorhand ben je nooit kansloos ! Westerwolde daarentegen zal er vooral op gericht moeten zijn na komende zondagmiddag klaar te zijn voor het eerste competitietreffen van dit seizoen. Zondag 21 september staat namelijk de wedstrijd in eigen huis tegen Muntendam op het programma. Sellingen gaat op datzelfde moment in Midwolda op bezoek bij MOVV.
De tussenstand in groep 3 poule 22 is:
- Sellingen 2 – 4 (11 – 03)
- Nieuw-Buinen 2 – 4 (04 – 02)
- Westerwolde 2 – 3 (05 – 05)
- Buinen 2 – 0 (04 – 14)
Scheidsrechter bij Sellingen – Westerwolde is dhr. R. Koops uit Siddeburen. De wedstrijd op het sportpark aan de Dennenweg in Sellingen begint om 14.00 uur. Uiteraard is ook nu weer de hoop erop gevestigd dat veel aanhangers van Westerwolde het reisje naar Sellingen zullen maken om hun ploeg ook in deze laatste poulebekerwedstrijd de nodige ondersteuning te bieden.
Bron: HJ Pleiter
Catharina Glazenburg