Auto verwoest door brand in Musselkanaal

MUSSELKANAAL – Vanmiddag is in Musselkanaal een auto uitgebrand.
Rond één uur vanmiddag is in Musselkanaal een auto uitgebrand. De auto stond op een grasveld voor een woning aan de Geraniumstraat geparkeerd.
Ondanks dat bij de kazerne in Stadskanaal vandaag een familiedag wordt georganiseerd was de brandweer snel ter plaatse. Bij aankomst stond de wagen al in lichterlaaie. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar de wagen kan als verloren worden beschouwd.
De auto werd door berger Keizer afgevoerd. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.
Bron: 112regioflits
Foto’s met dank aan Erwin de Koster
Catharina Glazenburg