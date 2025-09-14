Brandweer Veendam eerste bij landelijke finale brandweerwedstrijden; Finsterwolde derde

EELDE, VEENDAM, FINSTERWOLDE – Gisteren heeft brandweer Veendam in Eelde de landelijke finale van de brandweerwedstrijden in de klasse brandbestrijding gewonnen. Brandweer Finsterwolde pakte het brons.
Zaterdag organiseerde de ABWC ( de Algemene Brandweer Wedstrijd Commissie) bij het bedrijf de Notenkraker in Eelde de landelijke finale van de brandweerwedstrijden in de klasse brandbestrijding. Er deden acht ploegen mee, waarvan twee uit de provincie Groningen, namelijk brandweer Veendam en Finsterwolde.
Het scenario was als volgt: In het pand bleek een hennepkwekerij te zitten waarbij brand was uitgebroken. De omgeving werd door de politie veilig gesteld en er moesten meerdere slachtoffers uit het pand worden gehaald. Aanrijdend naar de brand botste een handhaver met zijn auto tegen een boom. Voordat de brandweer naar de brand kon moest eerst het slachtoffer uit de auto worden gehaald.
De uitslag van de wedstrijd was: 1. Brandweer Veendam, 2. Brandweer Leersum, 3 Brandweer Finsterwolde.
Brandweer Veendam sleepte ook de titels binnen voor:
-Beste chauffeur
-Beste bevelvoerder
-Beste nummer 113