Brandweer Veendam eerste bij landelijke finale brandweerwedstrijden; Finsterwolde derde

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 14 september, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

REDELIJKE DAG | MORGEN STORMACHTIG

Vandaag hebben we beste van de twee weekenddagen, want het is vrijwel droog met mooie zonnige perioden en stapelwolken die gaan ontstaan. Pas vanavond neemt de bewolking serieus toe en komende nacht zijn er perioden met regen te verwachten. Het wordt 18 of 19 graden er staat vanmiddag windkracht 3 tot 4 uit het zuiden.

Morgen is er een groot lagedrukgebied tussen Schotland en Noorwegen. Het is actief met buien en veel wind. We hebben morgen windracht 5 tot 7 met windstoten van 60 tot 80 km per uur. Bij de Wadden staat windkracht 8 tot 9, kans op storm dus. Een enkele bui kan ook onwer geven, maximum morgen rond 18 graden.

Dinsdag ligt deze depressie boen Denmarken en Zweden. We hebben dan een westenwind met windkracht 4 tot 6, met vrij veel buien eerst nog een paar windstoten. Het is dinsdag ook fris met maxima van 16 of 17 graden. Woensdag is er minder wind maar dan valt er af en toe regen. Daarna is het droger met meer zon.