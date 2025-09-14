Geslaagd TAKspektoakel in Ter Apelkanaal

TER APELKANAAL – Gisteren stond Ter Apelkanaal weer in het teken van het jaarlijkse TAKspektoakel.
Op het sportveld bij OBS De Klimop streden vanaf 12.00 uur acht teams tijdens een sportieve en gezellige zeskamp om de felbegeerde wisselbeker. Na spannende en vaak hilarische spellen vond aansluitend de prijsuitreiking plaats op het veld.
’s Avonds ging het feest verder in en rond de feesttent, waar DJ Lars zorgde voor de muziek en een volle dansvloer.
Ook vanmorgen was er volop gezelligheid tijdens het traditionele frühshoppen. Vanaf 10.00 uur konden bezoekers terecht voor een kop koffie met gratis broodjes. Onder het genot van een drankje werd er genoten van live muziek van Martin Sterken, terwijl voor de kinderen een springkussen en popcorn klaarstonden.
Met prachtig weer, sportieve strijd en veel muziek kan Ter Apelkanaal terugkijken op een geslaagd weekend vol plezier en ontmoeting.
Foto’s: Lian Palmans
Catharina Glazenburg