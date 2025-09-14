Hobbybeurs bij Siep&Co trekt veel liefhebbers

OUDE PEKELA – Naast het maritieme programma stond vandaag bij Siep&Co ook de jaarlijkse hobbybeurs op de agenda. In de voormalige fabriekshal aan de Hendrik Westerstraat kwamen vanaf tien uur ’s ochtends tientallen standhouders bijeen om hun creativiteit en technische vaardigheden te tonen aan een breed publiek.
De beurs bood een verrassend gevarieerd aanbod. Modelbouwers lieten hun minutieus vervaardigde treinen, schepen, auto’s en vliegtuigen zien, terwijl ook de wereld van radiografisch bestuurbare voertuigen volop vertegenwoordigd was. De demonstraties trokken veel bekijks, met name de indrukwekkende bouwmachines en miniaturen die tot in de kleinste details waren uitgewerkt.
De diversiteit zorgde voor een levendig geheel waarin jong en oud zich uitstekend vermaakte. Bezoekers deden inspiratie op voor hun eigen hobby’s, terwijl anderen juist herinneringen ophaalden aan verzamelingen van vroeger. De sfeer was gemoedelijk en er ontstonden overal gesprekken tussen makers en publiek over technieken, materialen en gedeelde passie.
In combinatie met de activiteiten van Maritiem Pekela was het dit weekend bijzonder druk bij Siep&Co. Vrijwilligers slaagden erin om zowel de scheepvaartliefhebbers als de hobbyisten een aantrekkelijk programma te bieden. Daarmee bewees de hobbybeurs opnieuw een vaste waarde te zijn binnen het Pekelder evenementenseizoen, een traditie die nog lang in stand lijkt te blijven.
Tekst en foto’s: Freddy Stötefalk
Catharina Glazenburg