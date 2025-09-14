DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Weener

Vannacht is tijdens een verkeerscontrole aan de Mühlenstraße in Weener om 02.20 uur een 25 jarige man uit Rhede aangehouden. Hij bleek een alcoholpromillage van 1,45 promille in zijn bloed te hebben. De autosleutels en het rijbewijs werden ingenomen en hem werd een rijverbod opgelegd. Bij de man werd ook een bloedmonster afgenomen. Hij werd vervolgens door de politie vrijgelaten. Er is een onderzoek gestart.

Papenburg

Donderdag vond tussen 15.00 en 15.45 uur op de parkeerplaats van een supermarkt aan de Umländerwiek Links in Papenburg een aanrijding plaats. Een nog onbekende auto beschadigde tijdens het parkeren of verlaten van de parkeerplaats de daar geparkeerde zwarte VW Golf. Hierdoor ontstond een kras op de linker achterwielkast. De bestuurder verliet vervolgens de plaats van het ongeval. De schade bedraagt ​​circa € 1.000,-.

Zaterdagavond is tussen 21.30 en 21.40 uur op de parkeerplaats van een fastfoodrestaurant aan de Deverweg in Papenburg een handtas met inhoud, diverse identiteitsbewijzen en een heuptasje uit een VW Caddy gestolen. De totale schade bedraagt ​​circa € 370. De politie Papenburg is een onderzoek gestart.

Zaterdag werd rond 21.00 uur op de parkeerplaats van een supermarkt aan de Deverweg in Papenburg een VW Golf doorzocht. De dader heeft zich op onbekende wijze toegang tot de auto verschaft. Volgens de huidige informatie is er niets gestolen.

Getuigen die mogelijk iets verdachts hebben gezien worden verzocht te bellen naar 04961/9260.

Haren

Vrijdag vond omstreeks 13.30 uur op de Martinusplatz in Haren een verkeersongeval tussen een tiener op een e-step en een kind op een fiets plaats. Het kind raakte lichtgewond bij de botsing. De e-steprijder verliet vervolgens zonder toestemming de plaats van het ongeval. De politie van Haren verzoekt getuigen van het incident of mensen die informatie hebben over de e-steprijder, te bellen naar 05932/72100.

Meppen

Zaterdag vond tussen 11.00 en 11.55 uur op een parkeerplaats aan de Hasebrinkstraße in Meppen een aanrijding plaats waarbij een bestuurder doorreed. De nog onbekende bestuurder ramde de daar geparkeerde Audi A4, met een schade van circa € 1.000,- tot gevolg. De politie van Meppen verzoekt getuigen met informatie over het vluchtende voertuig te bellen naar 05931/9490.

Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland

Catharina Glazenburg