Maritiem Pekela: historie, sfeer en beleving

OUDE PEKELA – Dit weekend staat Siepco volledig in het teken van Maritiem Pekela 2025.
Rond het terrein bij Siep & Co en op het Pekelder Hoofddiep kunnen bezoekers genieten van schepen, historie en maritieme activiteiten. De aftrap vond plaats op vrijdagmiddag met het binnenkomen van de historische schepen en om 18.00 uur vrijdagavond volgde het traditionele Captains Dinner voor de bemanningen van de historische schepen. Op het menu stonden ouderwetse gerechten zoals kapucijnders, bruine bonen, gefruite prei en uien, gekookte aardappelen, spek, baconreepjes, saucijzen en mosterdjus. Als bijgerechten werden zilveruitjes, Amsterdamse uitjes, piccalilly, plakjes augurk, geraspte wortel en appelmoes geserveerd. De schippers en hun bemanning lieten zich dit goed smaken. De verzorging van het diner was in handen van Ell-Events uit Oude Pekela.
Na afloop konden liefhebbers met een oude bus richting het Kapiteinshuis in Nieuwe Pekela, waar een stukje scheepvaartgeschiedenis werd beleefd. Terug bij Siep & Co stond nog een interessante lezing op het programma.
Op zaterdagochtend werd Maritiem Pekela officieel geopend. Burgemeester Jaap Kuin gaf om 11.00 uur met een historische stoomfluit het startsein. Daarna was er gelegenheid om aan boord te gaan van de Familietrouw, een bijzonder schip van maar liefst 130 jaar oud. Het vaartuig ademt historie en laat bezoekers ervaren hoe het leven aan boord destijds was – alsof de tijd er heeft stilgestaan. In de gemaakte video het verhaal van dit schip en hoe men leefde aan boord.
De afsluitende dag, zondag, biedt naast de maritieme bezienswaardigheden ook ruimte voor andere liefhebbers. Bij Siep & Co vindt een hobbybeurs plaats, waardoor er voor jong en oud meer dan genoeg te zien en te beleven is. Met een mix van schepen, historie, cultuur en gezelligheid bewijst Maritiem Pekela een evenement te zijn dat de regio samenbrengt.
Tekst, foto’s en video: Freddy Stötefalk
