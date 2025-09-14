Mixed Hockey Club Daring viert 100 jarig bestaan met feestelijke reünie

VEENDAM – Mixed Hockey Club Daring Veendam heeft zaterdag haar honderdjarig bestaan gevierd met een dag vol activiteiten en een grote reünie in het Theater vanBeresteyn. Daarmee werd een eeuw sport, vriendschap en bijzondere herinneringen gevierd.

Jubileumdag op de velden

Overdag waren er op en rond de hockeyvelden aan de Ontspanningslaan tal van activiteiten voor jong en oud. Jeugdteams speelden thuiswedstrijden, er was een speciaal jeugdprogramma en in de middag vond de jubileumwedstrijd plaats tussen Oud-Heren 1 en Heren 1. De dag werd feestelijk afgesloten met een gezamenlijke barbecue, waar leden en oud-leden elkaar ontmoetten en herinneringen ophaalden.

Reünie in Theater vanBeresteyn

’s Avonds vond in Theater vanBeresteyn een feestelijke reünieavond plaats voor (oud-)leden, partners, vrijwilligers en sponsoren. Hoogtepunt van de avond was de vertoning van de film 100 jaar Daring, waarin de clubgeschiedenis op indrukwekkende wijze werd verteld. Daarnaast kwamen clubiconen aan het woord in interviews en werden er verhalen gedeeld over memorabele wedstrijden en de hechte band binnen de vereniging.

De sfeer was warm en ongedwongen: veel oud-leden zagen elkaar na lange tijd weer en blikten samen terug op hun jaren bij Daring. De feestavond werd muzikaal afgesloten met een optreden van de band Hollands Verdriet, die zorgde voor een bruisende finale van de jubileumviering.

Eeuw sport en vriendschap

Met de jubileumdag en de reünieavond bereikte Daring het hoogtepunt van haar eeuwfeest. De club, opgericht in 1925, is inmiddels de oudste hockeyvereniging van de provincie Groningen en heeft zich in honderd jaar ontwikkeld tot een levendige vriendenclub waar sport en gezelligheid hand in hand gaan.

Historie van MHC Daring Veendam

De wortels van Daring gaan terug naar15 september 1925, toen een groep enthousiastelingen onder leiding van jurist mr. Evert Jan Bulder de Hockeyvereniging Veendam oprichtte. In 1937 werd de club aspirant-lid van de Nederlandse Hockeybond, en twee jaar later kreeg de vereniging haar huidige naam Daring, bedacht door Jenny Kloosterman. De naam verwijst naar het Engelse werkwoord to dare – durven.

Door de jaren heen kende Daring tal van hoogtepunten. In 1953 kreeg de club haar eerste kleedaccommodatie, in 1965 werd de kantine geopend en in 1988 werd het eerste kunstgrasveld op sportpark De Langeleegte in gebruik genomen. Het absolute sportieve hoogtepunt volgde in het seizoen 1999-2000, toen Heren 1 promoveerde naar de landelijke overgangsklasse. Sinds het seizoen 2017-2018 beschikt de club over een modern waterveld, waarmee ook de huidige generatie optimaal kan trainen en spelen.

Bekende gezichten en hoogtepunten

Door de jaren heen leverde Daring niet alleen sportieve prestaties, maar ook bijzondere verhalen. Oud-spelers die later landelijk doorbraken keerden regelmatig terug naar hun thuisclub om clinics te geven of de jeugd te inspireren. De veteranenteams van Daring staan in de regio bekend om hun sportieve uithoudingsvermogen én de derde helft, waar vriendschap minstens zo belangrijk is als de uitslag.

Daarnaast speelde de club vaak een verbindende rol in Veendam: schoolhockeytoernooien, open dagen en wedstrijden tegen teams uit de Duitse grensregio zorgden voor levendige herinneringen bij spelers en toeschouwers. Ook stond Daring geregeld in de belangstelling met succesvolle jeugdteams die doorstroomden naar hogere klassen.

Bron en foto’s: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl

Catharina Glazenburg