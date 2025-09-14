Open Monumentendagen in Ter Borg: erfgoed en verhalen tot leven gebracht

SELLINGEN/TER BORG – Dit weekend stond ook de gemeente Westerwolde in het teken van de Open Monumentendagen 2025. Het officiële startsein werd vrijdag gegeven door wethouder Giny Luth, die de opening verrichtte in de graanschuur achter de monumentale boerderij van de familie Buijs–Vermue aan de Hoofdweg in Bellingwolde.
Monumentale boerderijen in Ter Borg
In Sellingen, buurtschap Ter Borg, kregen bezoekers de unieke kans om binnen te kijken bij twee karakteristieke boerderijen: die van de familie Bos en de familie Kuper.
- Borgerweg 1 is een Oldambtster boerderij uit 1878, waar in de schuur een korte documentaire werd vertoond. Deze film, gemaakt door Filmclub Sellingen in opdracht van de Ter Borg Stichting, vertelt de geschiedenis van de twee monumentale boerderijen in Ter Borg. Bijzonder is dat zowel de huidige bewoners als voormalige bewoners een hoofdrol spelen. Hun persoonlijke verhalen – deels in het Gronings – geven de geschiedenis een warme en authentieke dimensie. Het circa vijftien minuten durende tijdsdocument laat zien hoe het erfgoed gekoesterd wordt, terwijl het tegelijkertijd een plek blijft om te beleven.
- Borgerweg 3 is een Westerwoldse boerderij uit 1826, waar bezoekers naast het monumentale pand ook konden genieten van een ecologische moestuin en schilderkunst.
Schaapskooi uit de 17e eeuw
Naast de boerderijen stond ook een bezoek aan de historische schaapskooi uit de 17e eeuw op het programma. Daarmee kregen bezoekers een breed beeld van het rijke agrarische en culturele erfgoed dat Westerwolde te bieden heeft.
Erfgoed als levende geschiedenis
Met de combinatie van monumentale gebouwen, persoonlijke verhalen en kunst werd dit weekend duidelijk hoe levend het erfgoed van Westerwolde nog altijd is. Niet alleen de stenen, maar vooral ook de mensen achter de monumenten stonden centraal.
Foto’s: Johannes Velthuis
Catharina Glazenburg