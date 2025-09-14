Springkussenfestijn vrolijk slot van feestweek

OUDE PEKELA – Vanmiddag om 13.00 uur was het eindelijk zover: het Springkussenfestijn in MFC De Binding. Daar hadden veel kinderen al dagen naar uitgekeken. Even leek het erop dat het feest buiten zou plaatsvinden, maar door de wat twijfelachtige weersvoorspellingen besloot de organisatie om alles gezellig binnen op te bouwen.
Dat bleek een schot in de roos, want al vanaf de start stond de zaal vol met enthousiaste kinderen. Over de hele middag kwamen er zelfs meer dan 300 kinderen langs om te klauteren, glijden en rennen. Het plezier spatte er vanaf en er werd volop gelachen en gespeeld. Om de dorst te lessen ging er meer dan 100 liter ranja (zonder suiker!) doorheen – een bewijs dat er flink wat energie is verbruikt.
Het festijn was bovendien helemaal gratis te bezoeken, wat de drempel om mee te doen nog lager maakte.
Rond de klok van 17.00 uur kwam er een einde aan deze middag vol springplezier – en tegelijk ook aan de Feestweek in Oude Pekela. Die begon maandag met de scholierenloop en kende verder prima weersomstandigheden, veel activiteiten en natuurlijk de gezellige jaarmarkt. Kortom: een week vol saamhorigheid en gezelligheid, afgesloten met een vrolijke middag voor de jeugd.
Tekst en foto’s: Freddy Stötefalk
Catharina Glazenburg