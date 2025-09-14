Stichting Rikki Kanaalstreek bezorgt Sophie onvergetelijk weekend

STADSKANAAL, MUSSEL – Een stralende glimlach en fonkelende ogen. Dat is wat er overblijft na een magisch weekend in de Efteling voor de 8-jarige Sophie Wijnschenk uit Mussel. Dankzij Stichting Rikki Kanaalstreek beleefde zij samen met haar moeder een onvergetelijke tijd in het sprookjesachtige pretpark.

Sophie, een vrolijk meisje, groeit op in een liefdevol gezin waar haar oudere broer vanwege een beperking veel zorg en aandacht nodig heeft. Stichting Rikki, bekend om hun inzet voor kinderen die extra aandacht verdienen, zag een kans om Sophie eens in het zonnetje te zetten.

“We wilden Sophie een weekend vol plezier en onbezorgdheid geven,” vertelt Harm-Jan Riksen, voorzitter van Stichting Rikki Kanaalstreek. “Kinderen zoals Sophie, die vaak onbewust op de achtergrond raken, verdienen ook hun eigen magische momenten.”

Het weekend begon al feestelijk met een rit in een luxe auto met chauffeur naar Kaatsheuvel. Sophie en haar moeder verbleven in het sfeervolle Efteling Wonder Hotel en genoten twee dagen lang van alle attracties die het park te bieden heeft. De gloednieuwe Dance Macabre was een absoluut hoogtepunt.

“Het was geweldig om zoveel tijd met mijn moeder door te brengen. Het was een superweekend,” straalt Sophie. “Ik ben Stichting Rikki ontzettend dankbaar voor dit cadeau.”

Dit uitje is slechts één voorbeeld van de vele initiatieven van Stichting Rikki Kanaalstreek. De organisatie zet zich in om kinderen die extra aandacht verdienen bijzondere ervaringen te bieden. Van weekendjes weg in Kinderhotel De Burcht in Wedde tot dagjes uit naar pretparken – alles staat in het teken van oprechte aandacht en onvergetelijke herinneringen voor deze kinderen.

Sophie’s weekend in de Efteling illustreert perfect hoe een klein gebaar een groot verschil kan maken in het leven van een kind. Het laat zien dat Rikki, dankzij alle donateurs, kan zorgen voor blijvende, positieve herinneringen voor vele kinderen in de Kanaalstreek.

Bron: Harm-Jan Rikse

Catharina Glazenburg

Eigen foto