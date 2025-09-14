Twee gewonden bij ongeval Ter Apel

TER APEL – Bij een ongeval op de Barnflair Oost in Ter Apel zijn vanmiddag rond 14:45 uur twee personen gewond geraakt.
Een auto reed door onbekende oorzaak tegen een paaltje bij een wegversmalling en vervolgens tegen een grote kei. Daarna sloeg de wagen over de kop.
Brandweer Ter Apel, brandweer Emmen, meerdere ambulances, politie en de traumahelikopter kwamen ter plaatse. Terwijl brandweer Emmen zichtschermen plaatse, haalden de brandweerlieden van Ter Apel, samen met ambulancemedewerkers, de twee inzittenden uit de auto. Ze zijn met ambulances naar een ziekenhuis gebracht, waarvan één met spoed.
Bron: 112regioflits en brandweer Ter Apel
Foto’s: 112stadskanaal
Catharina Glazenburg