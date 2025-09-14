WINSCHOTEN – Uitslagen 10 x 10 estafette en 5 km Butiq Optiek RUN
U geeft nog de uitslagen van de laatste wedstrijden van de RUN 2025 te goed.
De eerste plaats ging naar Fokie’s Team The Fast, zij legden de 100 kilometer af in 05:40:38 uur.
Tweede werd het team van Groningen Atletiek zij deden er 05:51:36 uur over en de derde plaats ging naar Bos Bedden Loopgroep met een tijd van 06:19:18 uur.
Het team van de Gemeente Groningen werd Nederlands Kampioen op deze estafette, zij deden er 08:36:11 uur over.
Tweede werd het team van de Gemeente Stadskanaal met een tijd van 08:37:48 uur.
Derde was team 1 van de Gemeente Oldambt zij deden er 08:42:18 over.
Totaal deden er 224 teams mee aan deze sportieve uitdaging.
De uitslagen van de 5 km Butiq Optiek RUN
Hieraan deden maar liefst 70 lopers mee.
Jongens:
1 Jesse Mellema 19:02 minuten
2 Jorus Nieuwenhuis 19:34 minuten
3 Stijn van Bruggen 21:36 minuten
4 Dirk-Jan Wolthuis 21:55 minuten
5 Benjamin Van der Woude 22:00 minuten
Meisjes:
1 Tess Dammer 22:23 minuten
2 Anneloes Veldman 22:25 minuten
3 Shannen van der Oord 23:31 minuten
4 Renate Willemsen 24:47 minuten
5 Reineke Barentsen 24:53 minuten.
G1 (Groningen1) was erbij. Vrijwilligers van Radio Westerwolde en RTVGO deden samen verslag op radio en TV vanuit de G1 studio in Winschoten van de loopwedstrijden en wat er zich zoal op en langs het parcours afspeelde.
Geert Smit