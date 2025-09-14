Wandelen werkt! in Bourtange

BOURTANGE – Op woensdag 17 september organiseren de wandelcoaches een wandeling in Bourtange.
Startpunt: ’t Ol Kroegie, Marktplein 8 Bourtange
Groep A van 10 km start om 9.15 uur
Groep B van 8 km start om 9.30 uur
Groep C van 6 km start om 9.45 uur
Alle groepen hebben elk maximaal 20 wandelaars.
Opgave wandeling is verplicht.
E-mail: aanmeldenwandelenwerkt@kpnmail.nl
Telefoonnummer: 06-30486082
Website: www.wandelenwerktwesterwolde.nl
Facebook: Wandelen Werkt in Westerwolde
Geef duidelijk aan in welke groep je wilt lopen.
Bij heel slecht weer wordt het ommetje vroeg in de ochtend via de mail afgemeld.
