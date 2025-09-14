Westerwolde verliest derde en tevens laatste bekerwedstrijd van Sellingen

SELLINGEN – In de derde en tevens laatste poulebekerwedstrijd bleek Westerwolde zondagmiddag 14 september niet opgewassen tegen streek- en gemeentegenoot Sellingen. De vorig seizoen uit de tweede klasse gedegradeerde ploeg van de jonge oefenmeester Rick Hansen was over de totale negentig minuut de betere ploeg, zowel qua veldspel, het creëren van doelkansen als het maken van doelpunten. Hoewel, een van de drie gescoorde treffers was een door scheidsrechter Koops terecht toegekende en benutte stafschop. Alleen in het eerste kwart van de wedstrijd konden de mannen van trainer Mark Kruize de thuisclub bijbenen. Daarna was het vooral tegenhouden, hetgeen uiteindelijk dus niet goed genoeg lukte. De 3 – 1 eindstand in het voordeel van Sellingen mag misschien wel als een magere afspiegeling van het vertoonde spel worden beschouwd. Het positieve aan de kant van Westerwolde was wel, dat het verdedigend behoorlijk goed in elkaar stak.

Toch begon Westerwolde het meest voortvarend aan het duel en het was dan ook René v.d. Laan die al in de tweede minuut namens de roodwitten de openingstreffer maakte. Fraai weggestoken liet hij twee verdedigers van Sellingen zijn hielen zien en op beheerste wijze prikte hij de bal achter de uitkomende goalie van Sellingen: 0 – 1. Voor Sellingen natuurlijk meteen het sein de bakens te verzetten en aanval op aanval rolde vanaf dat moment dan ook richting het doel van Westerwolde. Geluk had de thuisclub wel dat in de 20e minuut een doelpunt van Westerwolde werd afgekeurd wegens al dan niet randje buitenspel. Mede door goed keeperswerk van Erwin Timmer bleef de verkregen tussenstand nog lang op het scorebord staan, maar in de 38e minuut was het wel raak voor de geelzwarten. Na goed doorzetten over de rechterkant viel de bal plots tussen de verdediging en de sluitpost van Westerwolde, waarna Ian de Vrieze ongehinderd de gelijkmaker kon binnen tikken. Door deze tegentreffer leek Westerwolde enigszins uit het veld geslagen en toen Tex van Kalmthout twee minuten later een onbesuisde tackle inzette op een der Sellinger-voorwaartsen kon scheidsrechter Koops niets ander doen dan een penalty toekennen. Björn de Roo stuurde doelman Timmer naar de verkeerde hoek, waardoor ook meteen de ruststand van 2 – 1 op het fraaie scorebord kon worden vastgesteld.

Al na zeven minuten spelen in de tweede helft viel het overigens verder leuke en sportieve duel definitief in het slot. Opnieuw na goed doorzetten over rechts werd de bal in het vijfmetergebied geplaatst en omdat Dennis de Roo iets sneller bij de bal was dan doelman Timmer, kon hij met een simpele voetbeweging de 3 – 1 laten aantekenen. En hoewel Westerwolde probeerde de aansluitingstreffer te forceren, was het vooral Sellingen dat de klok sloeg. Maar ook in dit deel van de wedstrijd bleven Timmer en zijn medeverdedigers hun mannetje staan en met enig kunst- en vliegwerk werd een grotere achterstand voorkomen. En toen de goed leidende arbiter Koops deze middag voor de laatste keer op z’n fluit blies, konden beide ploegen met de nodige tevredenheid het veld verlaten. Sellingen, vooral dankzij de grote overwinning op Buinen twee weken geleden, als groepswinnaar en Westerwolde omdat het niet volledig werd weggespeeld door een zichtbaar meer ervaren buurtgenoot.

Maar de grote vraag is en blijft natuurlijk of Westerwolde klaar is voor de competitie. Over een week zullen we het weten. Dan is immers de eerste competitiewedstrijd in eigen huis afgehandeld en afgaande op de gespeelde wedstrijden tot dusver dit seizoen kan worden gesteld dat de Vlagtwedders met een aantal jongelingen aan boord goed op weg zijn om op een goede manier in de vierde klasse B weer een woordje mee te spreken. De tijd zal het echter leren. De wedstrijd komende zondag tegen Muntendam, dat deze middag Wedde met een 8 – 3 overwinning op de pijnbank legde, op sportpark De Barlage in Vlagtwedde begint zoals gebruikelijk om 14.00 uur.

Opstelling Westerwolde: Erwin Timmer (K) – Joran Luijten (80e min. Kjell Luijten) – Rudolf Riks (C) – Tex van Kalmthout – Frank Riks – Tim Huls (70e min. Mikai Luijten) – Rudie Bergman (70e min. Wilco Huls) – Kevin van der Laan – Luca Kiers – Lars te Bokkel (70e min. Ben Ophof) – René van der Laan

Scheidsrechter: Dhr. Koops uit Siddeburen

Amusementswaarde: 7

Toeschouwers: 150

Bron en foto’s: HJ Pleiter

Foto’s van Bé Elsing vindt u hier.

