Om kwart over negen gingen de lopers van de RUN in Winschoten voor hun 50 km incl. het Nederlands Kampioenschap onder auspiciën van de Atletiekunie van start.
Ook hier een mooi groot deelnemers veld met daarin ook de winnares van de 100 kilometer van vorig jaar, de 6 maanden zwangere Hinke Schokker, zij heeft deze 50 kilometer niet uitgelopen.
Bij de heren was Maarten Van Zetten veruit de snelste met een tijd 2:54:31 uur en daarmee ook Nederlands kampioen.
Tweede werd Mike Rensen, hij was met een tijd van 3:22:22 uur, bijna 28 minuten langzamer als van Zetten.
Derde werd Pascal van Norden in 3:23:32 uur,
Bij de vrouwen was de in Duitsland wonende Yvonne van Vlerken, zij deed er 3:17:00 uur over, ook hier een groot verschil, op de tweede plaats kwam met een achterstand van meer dan een half uur Rachel De Weerd Netherlands binnen in een tijd van 3:48:03 uur.
Samantha Westerhuis kwam binnen in 4:19:57 uur en werd daarmee derde.
Om twee uur gingen ook de deelnemers van de marathon van start.
De Italiaan Lorenzo Lotti was hier de winnaar en liep 2:36:06 uur over de 42,195 km.
Yannick Akkerman had daar 25 minuten voor nodig en eindigde in 3:01:16 uur..
Ronald Kruijer deed daar een dikke minuut langer over en eindigde met een tijd van 3:02:50 uur.
Bij de dames was Sariena Evertsz de sterkste zij voltooide de loop in 3:31:09 uur.
Graciella Evertsz volgde op ruim twintig minuten in 3:52:57 uur en Janke van der Laan uit Winschoten werd knap derde in een tijd van 3:54:56 uur.
WINSCHOTEN – Winnaars van de 50 km en de Marathon van de Run in Winschoten