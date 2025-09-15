12-jarige Katelynn traint voor beklimming Mont Ventoux voor Stichting Hartedroom

BELLINGWOLDE – De 12-jarige Katelynn uit Bellingwolde heeft afgelopen weekend haar eerste grote doel al bereikt: samen met haar vader Robbert fietste ze via Sault naar de top van de legendarische Mont Ventoux. Bijna 60 kilometer legden ze af, en hoewel de klim zwaar was, kwam Katelynn verrassend fit boven.
Donderdag wacht de échte uitdaging. Dan fietst Katelynn, samen met haar vader en een grote groep deelnemers, mee met de Mont Ventoux Challenge van Stichting Hartedroom. Deze stichting zet zich in voor kinderen met Cardiomyopathie, een ernstige hartspierziekte.
Voor Katelynn is dit doel extra persoonlijk. Haar broer Luca kreeg deze ziekte toen hij nog maar 2 jaar oud was. Omdat zijn hart te ziek werd, had hij een harttransplantatie nodig. Inmiddels is Luca 13 jaar en gaat het gelukkig goed met hem, maar voor veel kinderen komt een donorhart helaas te laat. Daarom is onderzoek hard nodig – en daar zamelt Katelynn zo veel mogelijk geld voor in.
Doneren kan nog steeds via haar actiepagina.
Iedere bijdrage, groot of klein, helpt Stichting Hartedroom bij de zoektocht naar oplossingen voor deze levensbedreigende ziekte.
Bron/foto’s: Desiree Rietveld
