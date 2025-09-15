Zaterdag is onze goede vriend Gerard Cox overleden.
Behalve een uitstekend zanger (U hoorde hem al vaak voorbij komen bij Toppyjazz), was hij vooral bekend van zijn rol in de Nederlandse versie “Toen was geluk heel gewoon” van de Amerikaanse serie The Honeymooners met de muziek van Jackie Gleason “Those Were The Days”.
De serie werd van 1994 tot 2009 vaak op zondagavond uitgezonden en was razend populiar.
De KRO stopte de serie om ondoorgrondelijke reden.
De makers Gerard Cox en Sjoerd Pleijsier hadden nog wel 15 jaar door kunnen gaan!
Herman van der Meij (Toppyjazz)
Afscheid van Gerard Cox (1940-1985)
