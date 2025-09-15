Beleef het Ballooërveld

GASTEREN – Zaterdag 4 oktober 2025 houdt Nationaal Park Drentsche Aa een bijzondere excursie door de nazomer- en najaarsnatuur van het Drentsche Aa-gebied.
- Tijd: 08:30 – 12:30 uur
- Startlocatie: NP Parkeerplaats Galgenriet aan de Visvliet bij Gasteren
- Duur/afstand: ca. 4 uur – ca. 9 km
- Kosten: Deelname is gratis. Na afloop is er gelegenheid een vrijwillige bijdrage te geven aan het Gebiedsfonds Drentsche Aa.
Zintuigenexpeditie over de heide
Tijdens deze wandeling draait alles om de ervaring van de natuur met al je zintuigen. Nationaal Park gidsen nemen je mee naar de stille heide, waar we de geuren, kleuren en geluiden van het vroege najaar beleven. Er worden korte stops gemaakt, onder andere op de Galgenberg, waar je een adembenemend uitzicht hebt: rondom zie je heide, boomwallen, dennen en in de verte een eeuwenoude kerktoren. Met wat geluk kom je niemand tegen, behalve misschien de mysterieuze witte wieven…
Praktische informatie
De wandeling is bedoeld voor geoefende wandelaars en duurt ruim 4 uur. Houd rekening met alle weersomstandigheden en neem zelf voldoende eten en drinken mee. Waterdichte schoenen en een verrekijker worden aangeraden. Honden zijn tijdens deze excursie niet toegestaan.
Foto/bron: NP Drentsche Aa
Catharina Glazenburg