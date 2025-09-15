Bespaarcoaches Jouwbespaarcoach stoppen per 1 oktober, gratis hulp van Klusbusen CV-dokter blijft

OOST GRONINGEN – Per 1 oktober stopt het onderdeel Bespaarcoaches van Jouwbespaarcoach. Wie aan de slag wil met isoleren kan nu terecht bij de isolatieaanpak Nij Begun via isolatie.nijbegun.nl. Daarnaast blijven vanuit Jouwbespaarcoach de Klusbus en de CV-dokter beschikbaar voor gratis hulp bij kleine
energiemaatregelen en het optimaal instellen van de cv-installatie. Een afspraak maak je via jouwbespaarcoach.com.
In vier jaar tijd hielpen de Bespaarcoaches ruim 4000 huishoudens in Oost-Groningen met verduurzamingsplannen, het aanvragen van offertes en subsidies en praktische ondersteuning. Arjan Hermanides, projectleider Jouwbespaarcoach: “Wij zijn ontzettend trots op wat wij in de afgelopen jaren hebben bereikt. We hebben veel mensen kunnen helpen met Jouwbespaarcoach. Nog nooit hebben zoveel woningeigenaren in Oost-Groningen hun woning verduurzaamd als afgelopen jaar. De gemeenten kiezen nu voor een andere invulling en ik heb er alle vertrouwen in dat de goede hulp voor woningeigenaren blijft bestaan.”
Voor vragen over verduurzamen kun je terecht op de website van je gemeente.
Bron: Jouwbespaarcoach
Catharina Glazenburg