Boerderijbrand in Kiel-Windeweer

In een leegstaande boerderij aan de Nieuwe Compagnie in Kiel-Windeweer is rond vier uur vanmiddag brand uitgebroken. De brand is uitslaand.
Veiligheidsregio Groningen heeft inmiddels opgeschaald naar ‘grote brand’. De korpsen van Zuidlaren, Hoogezand, Annen, de droneploeg van brandweer Winsum, het haakarmvoertuig van brandweer Veendam, het schuimblusvoertuig van brandweer Groningen en de meetgroepen van brandweer Eelde en Haren zijn ter plaatse. Er is een groot watertransport opgezet.
Ze bestrijden het vuur van buitenaf en proberen overslag naar de omliggende gebouwen te voorkomen.
Dit bericht wordt aangevuld.
Bron: Veiligheidsregio Groningen
Catharina Glazenburg