Doe mee aan de Grote Poezenportretten Galerij

TER APEL – Jouw kat in de bibliotheek? Dat kan! Stuur een foto van jouw kat naar de bieb en laat hem/haar schitteren in de Grote Poezenportretten Galerij!
In het derde kwartaal van 2025 staat Bibliotheek Ter Apel in het teken van katten met de expositie Kattenkwaad & Poezenpret. De expositie bestaat uit drie onderdelen. Zo laat Annet Schuring haar uitgebreide kattenverzameling zien, vol verrassende objecten zoals postzegels, beeldjes en nog veel meer. Daarnaast zijn er de schilderijen van Ietje Röhr, waarin de kat als onderwerp tot leven komt in al zijn kleuren.
Tot slot kan iedereen zelf bijdragen aan de Grote Poezenportretten Galerij. Bezoekers worden uitgenodigd een eigen kattenfoto op te sturen naar westerwolde@biblionetgroningen.nl. Deze foto’s krijgen een plek in de bibliotheek en vormen samen een bijzondere galerij vol poezenportretten.
Kattenkwaad & Poezenpret is te zien in Bibliotheek Ter Apel in de maanden oktober, november en december. De toegang is gratis.
Bron: Lilian Zielstra
Catharina Glazenburg