Gemeente Stadskanaal op zoek naar kinderburgemeester en kinderraad

STADSKANAAL – De gemeente Stadskanaal is op zoek naar kinderen die graag kinderburgemeester en/of kinderraadslid willen worden. Kinderen die wonen of naar school gaan in de gemeente
Stadskanaal, en in groep 7 van de basisschool zitten, kunnen zich tot en met 26 oktober 2025
aanmelden*. De periode voor de nieuwe kinderburgemeester en kinderraad van Stadskanaal
is van december 2025 tot en met december 2026.
Doel kinderburgemeester en kinderraad
Na het succes van de eerste kinderburgemeester en kinderraad van Stadskanaal is de gemeente Stadskanaal op zoek naar een nieuwe kinderburgemeester en kinderraad. De kinderburgemeester en kinderraad geven kinderen in de gemeente Stadskanaal een duidelijkere stem. Ze wil ze stimuleren om na te denken en mee te praten over wat zij belangrijk vinden in de gemeente.
Benieuwd naar wat de huidige kinderburgemeester Levi Prins en de kinderraad het afgelopen jaar heeft gedaan? Bekijk dan de video-oproep: Stadskanaal zoekt een kinderburgemeester en
kinderraad – YouTube
Wat gaat de nieuwe kinderburgemeester en kinderraad doen?
De kinderburgemeester vindt het leuk om met de burgemeester en/of wethouder mee te gaan naar werkbezoeken, openingen en feestelijke activiteiten. Ook komt er een loco- kinderburgemeester die de kinderburgemeester helpt. De kinderraad denkt graag mee met belangrijke onderwerpen voor kinderen in de gemeente Stadskanaal. Voor het jaar 2026 staan er al leuke onderwerpen op de planning: o.a. gemeenteraadsverkiezingen.
Aanmelden
Kinderen die in de gemeente Stadskanaal wonen en in groep 7 zitten kunnen zich kandidaat stellen voor kinderburgemeester Stadskanaal 2025/2026. De kinderburgemeester zit dan ook in de kinderraad.
Ook is het voor kinderen mogelijk om zich alleen op te geven voor de kinderraad. Kinderen die in de gemeente Stadskanaal wonen, of naar school gaan in de gemeente Stadskanaal, en in groep 7 zitten kunnen zich opgeven voor de kinderraad Stadskanaal 2025/2026.
Opgave kan via www.stadskanaal.nl/kinderburgemeester hier vindt u ook meer informatie.
Bron: Gemeente Stadskanaal
Catharina Glazenburg