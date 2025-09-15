Groningse Statenfracties GroenLinks en PvdA stellen vragen over tijdelijke operatiestop UMCG

GRONINGEN – Vanmorgen kwam naar buiten dat het UMCG voorlopig stopt met operaties van kinderen en volwassenen met een hartafwijking. Dit gebeurt naar aanleiding van intern geuite signalen van twijfel over sociale veiligheid en kwaliteit van zorg en wetenschap. UMCG-bestuursvoorzitter Ate van der Zee noemt het een ‘besluit dat je nooit wil nemen, omdat de impact op onze patienten en medewerkers groot is’. De signalen zullen volgens het UMCG zorgvuldig en onafhankelijk worden onderzocht en het streven is om uiterlijk januari 2026 de zorg weer te hervatten.
De fracties van GroenLinks en PvdA hebben vertrouwen in het onderzoek van het UMCG, maar vinden de ontstane situatie zorgelijk. Zij willen van het College van Gedeputeerden weten of zij op de hoogte was van de problematiek binnen het hartcentrum in het UMCG. Ook willen zij weten of het college helder kan maken wat de gevolgen van de stop zijn voor de directe patientenpopulatie en het Groningse zorglandschap.
Statenlid Stephanie Bennett: ‘Wij schrikken van dit besluit. We begrijpen dat het noodzakelijk is en stellen vertrouwen in het UMCG, maar wij vragen ons ook af wat de gevolgen van dit besluit zijn en hoe passende en kwalitatief hoogstaande zorg gecontinueerd kan worden’.
Tot slot vragen de fracties aan het College of zij een rol voor zichzelf weggelegd ziet binnen de ontstane situatie in het UMCG.
Statenlid Jan Pieter Loopstra: ‘het Noorden kan niet (liever ook niet tijdelijk) zonder deze zorg, ik maak me erg ongerust over de signalen en de tijdelijke stop’.
Bron: Statenfracties GroenLinks en PvdA
Catharina Glazenburg