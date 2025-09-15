“Jaarmarkt Oude Pekela” succesvol voor damsport Oost-Groningen

OUDE PEKELA – De 44e editie van de “Jaarmarkt Oude Pekela” is zaterdag ook voor Damclub Winschoten uiterst succesvol verlopen. De weersvoorspellingen waren niet zo hoopvol, echter “Pluvius” had zaterdag een milde bui, wat resulteerde in een gezellige markt met overwegend een zonnig karakter. Klokslag 9:00 uur opende burgemeester Jaap Kuin van de gemeente Pekela officieel deze traditionele Jaarmarkt met ruim 130 kramen verspreidt in de kern van het dorp. Deze 2e zaterdag in september zorgde ook nu weer voor een grote publieke belangstelling en een diversiteit aan goederen. Van rommelmarktspullen tot 2e hands kleding en van politieke partij tot sportvereniging. Tot slot zorgde een ”dweilorkest” voor de muzikale omlijsting.

Clubavond onderlinge competitie

Damclub Meeden en Damclub Winschoten (DCW) hadden hiervoor de handen ineengeslagen en wisten op een ludieke manier het publiek te interesseren voor de damsport. Een zevental leden van beide verenigingen zijn er met verve in geslaagd de damsport in Oost-Groningen te promoten. Veel damtermen en het clubleven bij Winschoten en Meeden werd uitvoerig onder de aandacht gebracht. Bij beide verenigingen kunnen belangstellenden in eerste instantie de eerste maand beslissen of dammen iets voor hun is. Bij Meeden kan dat op de maandagavond in “De Rode Beuk”. In Winschoten kunnen de gevorderde dammers elke woensdagavond om 19:00 uur aanschuiven in het gebouw van S.V. Bovenburen aan de Tromplaan 86. Liefhebbers konden tevens in de damkraam in alle rust een partijtje spelen. Het plaatsen van het demonstratiebord trok trouwens met de “Coupe Raphaël” de aandacht van het talrijke publiek.

“Trainingsgroep” in Winschoten

Damclub Winschoten heeft de “breedtesport” hoog in het vaandel, waarbij de nadruk ligt bij de beginnende dammer die zich klassikaal verder wil verdiepen in de damsport.

Deze zogenaamde B-groep en beginnende dammers kunnen namelijk op de vrijdagavond in het gebouw van S.V. Bovenburen aanschuiven in de zogenaamde “trainingsgroep”, die in januari dit jaar van start is gegaan. Deze groep is eveneens geschikt voor middelbare schoolleerlingen en oud-jeugdleden die de damsport weer willen oppakken. De groep begint om 18:30 uur met ongeveer een halfuur theorie op het demonstratiebord, om aansluitend een partij te spelen tot maximaal 21:00 uur. Niet onbelangrijk, de partijen worden zonder klok gespeeld. De huidige leden van de “trainingsgroep” zijn vol lof omtrent het aanbod.

Jeugdafdeling Damclub Winschoten

Jeugdleden gelden bij Damclub Winschoten als een belangrijke steunpilaar van de vereniging, daarom heeft de damclub een jeugdafdeling in de gelederen, die sinds oktober 2022 zetelt in de “cursusruimte” van bibliotheek Winschoten. Dit is overigens een samenwerkingsverband tussen bibliotheek Winschoten en Damclub Winschoten.

De basisschoolleerlingen kunnen dan via een cursusboek opgaan voor een damdiploma. Daarnaast kan de jeugd deelnemen aan NK-benjamins, NK-welpen, NK-pupillen,

NK-jeugdclubviertallen, provinciale kampioenschappen benjamins, welpen, pupillen, aspiranten en junioren. Daarnaast komen nog 5 Regio-Cup jeugdtoernooien langs, verspreidt over het damseizoen 2025 – 2026.

Scholendamtoernooi

In januari 2026 staat het 12e scholendamtoernooi van de regio Oost-Groningen op de planning. In de voormalige gemeente Bellingwedde, gemeente Pekela en de gemeente Oldambt worden binnenkort alle basisscholen uitgenodigd hieraan deel te nemen. Het toernooi wordt gespeeld met viertallen, gescheiden in groep 4 t/m 6 de welpen en groep 7/8 de pupillen. De 1e editie werd overigens gewonnen door OBS “De Uilenburcht” uit Beerta.

De 11e editie werd gewonnen door RK Sint Vitusschool uit Winschoten (groep 4 t/m 6 de welpen) en CBS De Loopplank” uit Blijham werd kampioen bij de pupillen groep 7/8.

Bron: Geert Lubberink

Catharina Glazenburg