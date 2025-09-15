Jubileumseizoen concerten kerkje Oudeschans begint met concert van het ensemble Cinquenta

OUDESCHANS – Aanstaande zondag gaat in het Garnizoenskerkje Oudeschans het 50-ste jubileumseizoen van start met het ensemble Cinquenta.
Zes musici op violen, gitaar en bas spelen een muzikale mix van composities, die – door de jaren heen – in ons kerkje bijzonder werden gewaardeerd. Van licht klassiek repertoire tot aan Mozart, salon- en Gipsy-muziek.
Bassist Tim Nobel was leider van het succesvolle snertconcert in februari jl. en staat samen met dit ensemble ook voor het programma van vanochtend. Het ensemble laat u kennismaken met een romantisch strijkkwintet van de – nog niet zo bekende – componist George Onslow (1784-1853); de Franse Beethoven. Een waardig begin van het jubileumjaar.
Jeugd
Ter gelegenheid van het 50-ste jubileum wil de concertcommissie de jeugd kennis laten maken met klassieke muziek. De planning is vooralsnog dat deze ‘jeugdconcerten’ uitgevoerd gaan worden in de maanden maart en april 2026 op verschillende locaties in Oudeschans. Ook heeft de concertcommissie besloten de jeugd tot en met 15 jaar gratis toegang te verlenen tot de reguliere concerten.
10.30 uur: kerk open en koffie klaar
11.30 uur: aanvang concert
Bron: Ruud Hemmen
Catharina Glazenburg