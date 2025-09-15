DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Haren

Op vrijdag 12 september 2025 omstreeks 15.35 uur vond een diefstal plaats in een kledingwinkel aan de Lange Straße in Haren. Een tot dan toe onbekende man kwam de winkel binnen en vroeg kort om advies. Hij vertrok onder het voorwendsel dat hij geld wilde opnemen. Kort daarna stal hij in totaal zes damestopjes van een kledingrek voor de winkel en vluchtte vervolgens op een blauwe herenfiets richting de Martinuskerk. Het signalement is als volgt:

man

ongeveer 25 tot 30 jaar oud

zwarte joggingbroek

beige hoodie met daaroverheen een jas

groene pet of hoofddeksel in een vergelijkbare kleur



De gestolen goederen bestaan ​​uit in totaal zes damestopjes (T-shirts en shirts met lange mouwen) van onbekend merk en onbekende waarde. De politie is een onderzoek gestart. Getuigen die het incident hebben gezien of informatie kunnen verstrekken over de identiteit van de dader, worden verzocht contact op te nemen met de politie van Haren via 05932 72100.

Rütenbrock

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag aan de Duits-Nederlandse grens een gezochte 26-jarige man gearresteerd. De Oekraïner kwam in de nacht van zaterdag op zondag vanuit Nederland als passagier in een auto Duitsland binnen. In het kader van de tijdelijk heringevoerde grenscontroles werd het voertuig rond 00:35 uur bij de voormalige grensovergang in Rütenbrock aangehouden en gecontroleerd. Een controle van de persoonsgegevens van de 26-jarige wees uit dat de rechtbank een arrestatiebevel tegen hem had uitgevaardigd. Na een veroordeling voor rijden onder invloed en rijden zonder rijbewijs werd hij veroordeeld tot een boete van € 3.200 of een alternatieve gevangenisstraf van 80 dagen. Omdat de man de boete niet kon betalen, werd hij gearresteerd en overgebracht naar een penitentiaire inrichting.

Bunde

Op 14 september 2025 reed omstreeks 11:30 uur een 27-jarige man met zijn Mercedes over de Autobahn 31 richting Nederland. Een getuige zag de bestuurder hevig slingeren en bijna een ongeluk veroorzaken. De getuige waarschuwde de politie en volgde het voertuig naar een tankstation in Bunde. Daar werd de bestuurder rijdend aangetroffen. Bij een stop bleek dat hij duidelijk onder invloed van alcohol was. Een blaastest was niet mogelijk. Er werd een bloedtest afgenomen en hem werd een rijverbod opgelegd. Getuigen die informatie kunnen verstrekken over de rijstijl van de bestuurder, worden verzocht contact op te nemen met de politie.

Papenburg

Zondag vond tussen 13:15 en 16:20 uur op een parkeerplaats aan de Boschstraße in Papenburg een aanrijding met vluchtmisdrijf plaats. Een nog onbekende bestuurder heeft vermoedelijk tijdens het parkeren of verlaten van de parkeerplaats een zwarte Audi A6 beschadigd. De veroorzaker van het ongeval is vervolgens doorgereden. Getuigen die informatie kunnen verstrekken over het ongeval of de verantwoordelijke persoon, worden verzocht contact op te nemen met de politie Papenburg via 04961/926-0.

Meppen

Tussen zaterdag 13 september 20.00 uur en zondag 14 september 19.30 uur is bij een eengezinswoning aan de Lingener Straße in Meppen ingebroken. Volgens de huidige informatie probeerde een nog onbekende dader aanvankelijk via een kelderdeur binnen te komen. Nadat deze poging mislukte, kwam de dader uiteindelijk via de terrasdeur de woning binnen. Binnen doorzocht hij verschillende kamers en stal een muntenverzameling. Getuigen die in de genoemde periode verdachte personen of voertuigen in de omgeving van de Lingener Straße hebben opgemerkt, worden verzocht contact op te nemen met de politie van Meppen via 05931/949-0.

Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland

Catharina Glazenburg