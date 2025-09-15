Lakenvelders in Smeerling stelen de show

SMEERLING, SLOCHTEREN – Veelzijdig kunstenaar Theo Zwinderman, geboren en getogen in Oude-Pekela, exposeert op dit moment zijn meest recente werk onder de titel ‘Van Aria’s tot Akkers’ – de schoonheid van muziek en natuur in kleur gevangen op doek – in de artotheek in Slochteren.
Theo Zwinderman – afgestudeerd aan de Academie Minerva in Groningen – schildert, tekent, schrijft en dicht in zijn atelier in de Turfcentrale in Veendam. Zijn werk is zeer divers en kleurrijk. Hij gebruikt verschillende technieken, zoals pastelpotlood, acrylverf, alkydverf, houtskool, aquarel en collage. Hij maakt ook graag portretten van mensen en dieren. Daarnaast schrijft hij kinderboeken, sprookjes en gedichten, die hij vervolgens zelf illustreert.
Zwinderman nam in 2024 deel aan het tv-programma Sterren op het Doek, waarin sinds 2007 bekende Nederlanders geportretteerd worden door drie kunstenaars. Hij kreeg de opdracht om meervoudig Europees en wereldkampioen zwemmen Ranomi Kromowidjojo te schilderen. Ranomi koos voor zijn portret.
De expositie in Slochteren bevat werk, waarbij hij zich liet inspireren door de magie van muziek en door het platteland. Bij de serie muziek gaat het om aria’s uit opera’s, om balletmuziek en muziek van Pink Floyd en the Velvet Underground. Daarnaast is er een serie werken die de schoonheid van Smeerling weergeeft. Theo schildert graag in het landschap dat langs De Ruiten AA slingert, daar waar de Lakenvelders grazen. Deze prachtige koeien op het doek stelen de show tijdens de expo.
De gratis tentoonstelling bij ARTOS Kunstuitleen & Expositie aan de Hoofdweg 88 in Slochteren duurt nog tot 19 november. De openingstijden staan op de website www.kunstuitleenslochteren.nl
Bron: ARTOS Kunstuitleen & Expositie
Catharina Glazenburg