Lethe Stroomt zoekt leden

BELLINGWOLDE – Lethe Stroomt is een lokale energiecoöperatie (UA), opgericht door bewoners van de Lethe, Bellingwolde. Ze willen dat duurzame energie niet alleen goed is voor het klimaat, maar ook voor de gemeenschap. Daarom zetten ze zich in voor lokaal eigendom van zonneparken in Westerwolde, te beginnen bij het zonnepark aan de Veendijk bij de Lethe.
Lethe Stroomt werkt zonder winstoogmerk: inkomsten worden ingezet voor nieuwe projecten, verduurzaming van de omgeving en lagere energiekosten voor leden van ons. De gemeente Westerwolde is akkoord met de afspraken voor deelname aan het zonneproject Veendijk, zoals gemaakt tussen ontwikkelaar Novar en Lethe Stroomt.
Ze richten zich op minimaal 100 leden uit Bellingwolde en omgeving. Zo tonen ze aan dat er lokaal draagvlak is en komen ze in aanmerking voor subsidie. Dit geeft de mogelijkheid op inkomen uit het project Veendijk en de mogelijkheid te investeren in andere projecten en ook korting op energieprijzen voor leden.
Door de gezamenlijke inkoop van groene stroom bij de Groningse coöperatieve energieleverancier, Energie voor Ons, kunnen ze, zonder winstoogmerk, scherpe tarieven bedingen voor leden. Dat leidt tot een lagere energierekening voor de leden, met winst voor lokaal initiatief.
U kunt meer informatie vinden op de website www.lethestroomt.nl.
Bron: Dick Heinen
Catharina Glazenburg