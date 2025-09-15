Mega transport TenneT te zwaar voor Pekelder viaduct

NIEUWE PEKELA – De zes transporten van zeer grote transformatoren van het bedrijf TenneT van Veendam naar Ter Apelkanaal, die tussen 12 oktober en 16 november zijn gepland, gaan behalve over de N366 ook via de Onstwedderweg in Nieuwe Pekela. Oorzaak is het gewicht van de kolossale elektrische apparaten.
Eén zo’n transformator en de benodigde dieplader wegen gezamenlijk ruim 500 ton. Dat is veel meer dan het gewicht van een van de grootste vliegtuigen ter wereld, de Boeing 747. Technici van TenneT hebben berekend dat het transport over het viaduct in Nieuwe Pekela qua gewicht veel te riskant is. Om toch de eindbestemming te kunnen bereiken, het industrieterrein in Zuid-Groningen, waar wordt gebouwd aan een nieuw hoogspanningsstation, hebben de ontwerpers van de route gekozen voor genoemde Onstwedderweg. Inmiddels zijn de aanwonenden per brief geïnformeerd over het vervoer.
Vanavond, woensdag 17 november is er een informatieve bijeenkomst in dorpshuis de Kiepe waar betrokkenen verder worden bij gepraat. De transporten worden allemaal op een zondag georganiseerd. Dit vanwege de verkeersluwte. De eerste transformator gaat op 12 oktober overdag naar Ter Apelkanaal. De vijf resterende gaan, mogelijk in de nachtelijke uren, op achtereenvolgens 19 en 26 oktober en op 2, 9 en 16 november. Er zijn twee reservedatums; 23 en 30 november.
Om de Onstwedderweg te kunnen passeren moeten alle parkjes op de rijbaan worden verwijderd. Vanwege de lengte van het transport, ruim 70 meter, kunnen de zo geheten bochtige chicanes niet worden genomen. Daarom moet ook de rotonde aan het eind van de weg worden aangepast. Dat betekent dat het blauwe kunstwerk op deze rotonde tijdelijk moet worden verwijderd. Boven op de huidige Onstwedderbrug wordt een veel sterkere oeververbinding gelegd. Tevens moet de bovenbouw van genoemde oversteek worden weggehaald. De transformatoren zijn namelijk bijna zes meter hoog. De vorig jaar geplante bomen en de lantaarnpalen kunnen blijven staan.
Na de Onstwedderweg vervolgt het transport z’n route via de oprit naar de N366 in de richting van het viaduct nabij het dorp Alteveer. Op dit moment is niet helemaal duidelijk of het transport tot aan Ter Apelkanaal helemaal over de N366 kan worden gevolgd. Wel is inmiddels bekend dat van viaducten van op- en afritten gebruik gemaakt gaat worden.
Volgens een woordvoerder van de gemeente Pekela hebben medewerkers van TenneT en van het transportbedrijf Wagenborgen, dat het vervoer van de transformatoren voor z’n rekening neemt, geruime tijd aan de route gewerkt.
Bron: Tammo Tillema
Catharina Glazenburg