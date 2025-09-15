Mega transport TenneT te zwaar voor Pekelder viaduct

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 15 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

BUIEN EN WIND | MORGEN MEER BUIEN

Na de regen van vannacht wordt het een sterk wisselende dag met vaak mooie opklaringen maar ook bewolkte momenten en verspreid enkele buien. Heel veel zijn dat er tot de avond nog niet maar het waait wel goed door: er staat windkracht 4 tot 5 en bij vlagen windkracht 6 tot 7. Meer wind is er natuurlijk bij zee: daar is vanmiddag windkracht 8 tot 9. De maximumtemperatuur is bij ons redelijk want het wordt 18 of 19 graden.

Vanavond komen er wat meer buien tot ontwikkeling en dan is er ook kans op onweer en zware windstoten. Dat geldt ook zeker voor vannacht en morgenochtend, want in die fase hebben wij nog de meeste wind: er is dan windkracht 6, met vlagen tot aan de windkracht 8. Er valt morgen ook veel regen want alleen in de ochtend is al 10 mm regen mogelijk. Later in de middag wordt het iets minder buiig en langzaam komt er dan ook minder wind. Maximum morgen rond 16 graden.

Woensdag is er windkracht 3 tot 5 met bewolking en af en toe regen. Donderdag en vrijdag zijn overwegend droog met meer zonnige momenten. Het wordt ook warmer: donderdag wordt het 19

á 20 graden, vrijdag ongeveer 22, en zaterdag is 25 graden misschien haalbaar. Maar eerst is er vandaag veel wind en morgen is het ook erg buiig.