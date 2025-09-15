Pekela Maritiem 2025 sluit af met rijke historie en warme herinneringen

OUDE PEKELA – Met de zon op het water en indrukwekkende historische schepen aan de kade kwam vandaag een einde aan Pekela Maritiem 2025. Drie dagen lang stond het Pekelder Hoofddiep bij Siep&Co volledig in het teken van scheepshistorie, verhalen en ontmoeting.
Een van de hoogtepunten was het bezoek aan de Jarie, een schip dat in vroegere tijden in Pekela werd gebouwd. Aan boord werd de geschiedenis tot leven gebracht: verhalen over de bemanning en het gezinsleven, waarin soms wel acht kinderen samen met hun ouders op het schip woonden. Hoe men werkte, leefde en samenleefde op zo’n relatief kleine ruimte maakte diepe indruk – en is terug te zien in de video die tijdens het evenement werd gemaakt.
Ook de Welvaart was een bijzondere verschijning, eveneens een schip met Pekelder wortels. Beide schepen onderstreepten de grote betekenis van de scheepsbouw voor Pekela, waar vroeger vele scheepswerven actief waren. Restanten daarvan zijn op sommige plekken in Pekela nog altijd zichtbaar.
Het driedaagse evenement bood voor ieder wat wils. Op vrijdagavond genoten bemanningen en vrijwilligers van een sfeervol Captains Dinner, waarmee het weekend officieel werd ingeluid. Zaterdag stond in het teken van de feestelijke opening door burgemeester Jaap Kuin en diverse activiteiten rond Siep&Co, waar oude machines en demonstraties het verleden tastbaar maakten. De slotdag op zondag was opnieuw gezellig druk, met volop gelegenheid om de schepen te bezichtigen en verhalen van vroeger te beluisteren.
Dankzij de inzet van de vele vrijwilligers van Siep&Co werd Pekela Maritiem een groot succes. Hun toewijding en enthousiasme zorgden voor een evenement dat niet alleen de rijke geschiedenis eerde, maar ook nieuwe herinneringen bracht voor jong en oud.
Wie nog meer wil weten over de scheepvaart in vroegere tijden en de rol van Pekela daarin, kan een bezoek brengen aan het Kapiteinshuis in Nieuwe Pekela of het Streekhistorisch Museum in Veendam.
De schippers en hun schepen wensen wij een behouden vaart – en hopelijk keren ze in de toekomst nog eens terug naar Pekela!
Tekst, foto’s en video: Freddy Stötefalk
Catharina Glazenburg