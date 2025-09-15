Politie zoekt getuigen geweldpleging Emmen

EMMEN – Weet jij wie op zaterdag 13 september rond 22:30 uur betrokken zijn geweest bij een geweldpleging in de Hoofdstraat van Emmen, waarbij drie mannen gewond raakten? Meld je dan meteen bij de politie en dat kan ook anoniem! In het onderzoek is inmiddels ook al een aanhouding verricht.

Drie mannen van 20, 20 en 19 jaar uit Emmen zijn op zaterdagavond na afloop van het Uitfestival ogenschijnlijk uit het niets belaagd door een groep personen. De slachtoffers kregen meerdere rake klappen en ze werden ook op het lichaam geschopt. De drie mannen moesten allemaal voor behandeling naar het ziekenhuis. Het is op dit moment niet duidelijk wat de toedracht is geweest van de geweldpleging.

De politie doet nadrukkelijk onderzoek. Beambten hebben van de slachtoffers al een eerste verklaring opgenomen. Ook zijn ze in bezit van een video, waarop het incident te zien is. Er wordt een buurtonderzoek verricht en agenten kijken ook of we nog andere camerabeelden kunnen veiligstellen.

Aanhouding

Vandaag is een 17-jarige jongen uit de gemeente Emmen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de geweldpleging. Hij zit vast en hij wordt verhoord over zijn mogelijke betrokkenheid. Het onderzoek gaat verder. Er waren namelijk meer personen betrokken.

Heb je meer informatie? Neem contact met ons op!

Rond het tijdstip van het incident was het druk op straat. De politie houdt er rekening mee dat er veel getuigen zijn geweest. Heb je iets gezien? Of heb je zelfs camerabeelden gemaakt? Deel de beelden of informatie met de politie. Heb je iemand horen praten over de geweldpleging of weet je wie betrokken zijn geweest bij het incident? Laat het dan ook weten. Deel je informatie via de Opsporingstiplijn op 0800-6070 of het tipformulier op Politie.nl. Deel je je informatie liever anoniem? Neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Deel de beelden niet verder

Het incident is gefilmd door een omstander. Deze beelden zijn afgelopen weekend veel gedeeld op bijvoorbeeld sociale media. De beelden maken onderdeel uit van het politieonderzoek. Op dit moment heeft de politie in dat onderzoek nog voldoende aanknopingspunten en gaan ze de beelden vooralsnog niet zelf delen met als doel om herkenning te krijgen op de verdachten. Wel wil de politie een oproep doen om de beelden van het geweld niet verder te delen. Dat heeft namelijk een grote impact op de slachtoffers en hun privacy.

Bron: Politie Drenthe

Catharina Glazenburg