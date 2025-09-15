Pop- en rockmuziek op de dinsdag bij Tony’s Pop Uur

STUDIO RTV WESTERWOLDE – Na 3 weken afwezigheid i.v.m. vakantie, is de plek waar rock en pop uit vervlogen tijden weer tot leven komen en waar elke plaat een herinnering oproept en elke noot een verhaal vertelt, terug op jouw radio Westerwolde!
In Tony’s Pop Uur, een informatief wekelijkse muziekprogramma van 18.00 uur tot 20.00 uur, hoor je vooral pop- en rockmuziek uit de vervlogen tijden, met als hofleverancier muziek uit de zeventiger en tachtiger jaren. Maar naast oldies is er ook aandacht voor meer recente muziek en in het eerste uur ook altijd Nederlandstalige popmuziek.
Zoals altijd in het programma een heel gevarieerde lijst. In de uitzending van morgen hoor je Duitse progrock (Grobschnitt), Amerikaanse folk (Caamp), Britse pop (Keane, T’Pau), dance-pionier Fatboy Slim, stevige alternatieve rock (Black Keys, Goo Goo Dolls, Matchbox Twenty), tot klassiekers als Roy Orbison en Neil Diamond. Ook natuurlijk aandacht voor Nederlandse trots. Je hoort Anouk, Boudewijn de Groot en Blaudzun. Kortom veel kleur in deze uitzending.
Ben je nieuwsgierig?
Luister dan morgen van 18.00 uur tot 19.00 uur (1 uur i.v.m. uitzending raadsvergadering gemeente Pekela) naar Tony’s POP UUR op RTV Westerwolde.
Presentatie: Tony Klaassens
Catharina Glazenburg