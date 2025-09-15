Vijf keer goud en een beker: succes voor Highlanddancing.nl in Alden Biesen

ZUIDLAREN – De dansers van Highlanddancing.nl uit Zuidlaren hebben afgelopen weekend een indrukwekkende oogst aan medailles binnengehaald tijdens de internationale Highland Dancing-competitie op het Schots Weekend in Alden Biesen, België. Met in totaal meerdere gouden, zilveren en bronzen prijzen was het hoogtepunt voor Tessa Weeke uit Hoogezand, die vijf keer goud en één keer zilver behaalde. Daarmee werd zij uitgeroepen tot overall winnaar en mocht ze de beker mee naar huis nemen.
De dansschool, die wekelijks traint in Zuidlaren, stuurde vier talenten naar de competitie. Zij keerden stuk voor stuk met prijzen terug naar het Noorden. Naast de individuele successen was er ook lof voor hun presentatie: Hinke Jager uit Stadskanaal werd derde in de categorie ‘best dress’ en haar zus Corine eindigde als vijfde. Het gezelschap kan daarmee terugkijken op een bijzonder geslaagd weekend vol dans, traditie en sportieve prestaties.
Wat is Highland Dancing?
Highland Dancing is een traditionele Schotse dansvorm die eeuwen teruggaat in de tijd. Oorspronkelijk werden de dansen uitgevoerd om kracht, discipline en uithoudingsvermogen te testen tussen verschillende clans. Later diende de dans ook als vaardigheidstest voor het Schotse leger. Vandaag de dag is Highland Dancing een erkende competitie- en kunstvorm, waarbij elke beweging telt. Bekende dansen zijn de Highland Fling en de Sword Dance, maar ook de Seann Triubhas, waarin dansers symbolisch een broek van zich afschudden nadat het kiltverbod werd opgeheven.
De dans vraagt om een enorme fysieke inzet en techniek. Tijdens wedstrijden beoordeelt een deskundige jury op zaken als houding, sprongkracht en precisie. Daarmee is Highland Dancing niet zomaar een folkloristische dans, maar een serieuze sport waarin jarenlange training en discipline samenkomen.
Dansgroep uit Zuidlaren
De dansers van Highlanddancing.nl komen uit alle drie de noordelijke provincies, maar hun thuisbasis is Zuidlaren. De groep telt zestien leden en een doedelzakspeler, variërend in leeftijd van 9 tot 50 jaar. Er wordt wekelijks getraind, zowel door beginners als door ervaren dansers, met als doel mee te doen aan optredens en internationale competities. De prestaties in Alden Biesen laten zien dat die inspanningen hun vruchten afwerpen.
Schots Weekend in Alden Biesen
De wedstrijd vond plaats tijdens het Schots Weekend in Alden Biesen, een driedaags festival dat bekendstaat om zijn Keltische sfeer en cultuur. Naast Highland Dancing zijn er pipebandwedstrijden, Highland Games, folkoptredens en een Schotse markt. Dansers uit heel Europa wisten dit jaar de weg naar de Belgische competitie te vinden, waardoor de prijzen van de Zuidlaarders nog eens extra glans krijgen. Voor Highlanddancing.nl is dit succes een mooie opsteker voor de komende optredens en toernooien.
Bron: Highlanddancing.nl
Catharina Glazenburg