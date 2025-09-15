Zesde plek voor Judo Tan-Ren-Jutsu op slotdag Regionale Judoliga en Internationaal Kata seminar in Hamburg

REGIO, HAMBURG – De regionale judoliga 3 is afgesloten met een keurige 6e plek van de 10 deelnemende clubs voor Judo Tan-Ren-Jutsu. Op de slotdag wist het team de spannende derby tegen de combinatie van Zempo/Onstwedde te winnen. In de tweede wedstrijd werd er nipt verloren van Judo IJsselmond, waardoor de eindklassering op de zesde plaats werd veiliggesteld.
Naast de competitie waren er dit weekend ook internationale activiteiten. Maar liefst 10 judoka’s van Judo Tan-Ren-Jutsu reisden af naar Hamburg om deel te nemen aan een kata-seminar. Daar kregen zij de kans om zich verder te verdiepen in de technische en stilistische aspecten van kata, begeleid door ervaren instructeurs.
Met zowel sportieve resultaten in de competitie als een leerzame internationale ervaring kan Judo Tan-Ren-Jutsu terugkijken op een succesvol slot van het judoseizoen.
Bron en foto’s: Ronnie Grave, Judoschool Tan-Ren-Jutsu
Catharina Glazenburg