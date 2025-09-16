Bezoek wethouder Luth aan pop-up atelier ‘Groeten uit Ter Apel’

TER APEL – Op 18 september om 19.00 uur brengt wethouder Giny Luth van de gemeente Westerwolde een bezoek aan het pop-up atelier van ‘Groeten Uit Ter Apel’ in St. Lucia, Kapelweg 13 Ter Apel. Ze komt kijken naar de vaandels die door verschillende Ter Apeler verenigingen worden gemaakt voor het project met dezelfde naam. Deze avond is het carnavalsvereniging ‘de Kloosterwiekers’ die vaandels maken.

Project

In november 2025 opent Museum Klooster Ter Apel de tentoonstelling ‘Groeten uit Ter Apel’. In de maanden voorafgaand aan de opening wordt er kunst gemaakt op alle Ter Apeler basisscholen en samen met tien verenigingen worden er vaandels gemaakt. Er worden interviews met Ter Apelers gedaan met fotoportretten erbij. Allemaal rond de vragen: hoe is het om in Ter Apel te wonen? Als geboren Ter Apeler, als nieuwkomer, of als dorpsverlater. Wat zijn je dierbaarste herinneringen aan het dorp, hoe heb je het dorp zien veranderen? Wat is uniek aan Ter Apel?

Workshops

Tussen eind juni en eind oktober 2025 worden er workshops ‘Vaandel maken ‘georganiseerd in St. Lucia. De kunstworkshops bestaan uit 4 lessen van 2 uur en worden begeleid door Eline Janssens. Er wordt gewerkt met een basisvaandel: een stuk doorgestikt, gewatteerd textiel van ± 50 x 70 cm. Tijdens de kunstworkshops worden creatieve vaardigheden ontwikkeld en leren deelnemers hoe je van een idee (les 1) tot een kunstvaandel komt (les 4). Het vaandel, het eindproduct, komt in de tentoonstelling ‘Groeten uit Ter Apel’. De tentoonstelling duurt tot juni 2026.

Vaandels

Vaandels zijn al heel oud en worden ingezet om een persoonlijke of gemeenschappelijke boodschap uit te dragen. Een vaandel bestaat uit het vaandel, de draagstok en een topornament. Alle onderdelen kunnen versierd worden met bijvoorbeeld franjes, snijwerk of schilderwerk. Tijdens een processie of optocht wordt het vaandel aan het publiek in de openbare ruimte getoond. Vanwege de associatie met actiebereidheid en emancipatie worden vaandels ook vaak in de kunst gebruikt om een idee te verbeelden.

Met de tentoonstelling ‘Groeten uit Ter Apel’ toont Ter Apel zich op een zelfgekozen, kunstzinnige manier aan de buitenwereld. Bezoekers van de tentoonstelling zien wie er achter ‘de groeten uit Ter Apel’ leeft. ‘Groeten uit Ter Apel’ krijgt op deze manier een persoonlijk gezicht en verhaal. De vaandels zijn een soort zelfportretten. Wat heb jij hoog in het vaandel? Het ‘textiele zelfportret’, bevestigd aan de vaandelstok, kan na de tentoonstelling ook buiten het museum zichtbaar zijn. In de vier workshops werken de cursisten met technieken als tekenen, knippen, borduren, plakken, sjabloondrukken. Deze ‘Vaandelportretten, zelfportretten om mee te zwaaien’ zijn een onderdeel van de tentoonstelling. Ze zijn bedacht door kunstenaar Eline Janssens.

Bron: Marjan Brouwer, directeur Museum Klooster Ter Apel

Foto: Joop van Putten

Catharina Glazenburg