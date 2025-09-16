Bibliotheek Veendam besteedt aandacht aan overgang naar Windows 11

VEENDAM – In de maand oktober wordt op het Informatieplein in Bibliotheek Veendam aandacht besteed aan de overgang naar Windows 11.
Op alle maandagen in oktober kun je tussen 13:00 en 15:30 uur terecht op het Informatieplein in Veendam met vragen over de overgang naar Windows 11. Vrijwilligers van Web in de Wijk en Seniorweb beantwoorden graag vragen zoals: Wat verandert er precies? Is mijn apparaat geschikt voor deze verandering? Zijn er alternatieven? Waar kan ik terecht voor meer informatie over Windows 11? Kom langs en stel je vraag.
Het Informatieplein is gevestigd in vanBeresteyn aan het Museumplein in Veendam. De spreekuren over Windows 11 zijn op de volgende data: 6, 13, 20 en 27 oktober van 13:00 – 15:30 uur. Hulp is gratis, je hoeft geen afspraak te maken, loop gerust even binnen.
Op het Informatieplein kun je ook terecht met diverse andere vragen. Op het plein zijn vele instanties vertegenwoordigd die je kunnen helpen op allerlei gebied.
Bron: Maaike Hermse
Catharina Glazenburg