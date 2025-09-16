Boeskoolconcert Ter Apeler Harmonie

TER APEL – Op zaterdag 27 september staat en speelt de Ter Apeler Harmonie(TAH) weer als vanouds bij de bibliotheek op het Molenplein tijdens de jaarlijkse Boeskoolmarkt in Ter Apel.
Kom gezellig langs!
Nieuwe en oude leden delen dan graag hun spelplezier en informatie over de Harmonie met
u en nodigen u van harte uit om ook mee te komen doen; zowel ervaren als beginnende
muzikanten zijn van harte welkom.
In januari start voor de 3e keer ook een “Nij Talint Orkest” (NTO) voor iedereen die een blaas
of slaginstrument wil uitproberen of serieus leren bespelen.
Vanaf 10:30 uur brengen de deelnemers hun Boeskoolconcert. Dit concert zal zowel een indruk geven van wat de vorige lichting NTO-ers al in korte tijd hebben geleerd te spelen, als wat er allemaal voor moois te horen zal zijn bij het gezamenlijke concert van de Ter Apeler Harmonie en de Christelijke Muziek Vereniging (CMV) “de Harmonie” uit 2e Exloërmond dat op 1 november zal plaatsvinden.
Meer info over dat concert volgt t.z.t. op hun beider websites en Facebookpagina’s.
Bron: Peter Goldstein
Catharina Glazenburg