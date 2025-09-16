Dag van de Groninger Geschiedenis: Natuurlijk

GRONINGEN – Van natuurlijke bronnen en gewassen tot onze relatie met dieren. Op zaterdag 11 oktober sluiten de Groninger Archieven met de Dag van de Groninger Geschiedenis aan op het thema van de Maand van de Geschiedenis: Natuurlijk. Waar komt ons plantaardige voedsel vandaan? Wat zijn de verhalen achter de gaswinning in Groningen? En hoe veranderde onze relatie met dieren door de jaren heen? Ontdek de verhalen tijdens rondleidingen, workshops, lezingen en andere activiteiten voor jong en oud.

Maak kennis met de duif die van gewaardeerde postdrager veranderde in een ongewenste stadsbewoner. Ontdek welke exotische dieren er eeuwen geleden in Groningen aandeden. En laat je verrassen door de natuur tijdens een blind date met een archief- of museumstuk. Wil je alleen even rondneuzen? Natuurlijk ben je dan ook van harte welkom!

Lezing | Vliegende ratten, over ongedierte in de stad

In 2005 besloot de gemeente Groningen tot een actieve aanpak van de duivenoverlast in de binnenstad. De maatregel leidde tot een heftige discussie: waren de duiven een plaag, of gewoon een deel van het stedelijk ecosysteem? Historicus en straathondenkenner Guido van Hengel onderzoekt hoe de betekenis van ‘ongedierte’ historisch is gevormd. Deze lezing wordt in samenwerking met Stad & Lande georganiseerd.

Archeobotanisch lab

Al ons plantaardige voedsel, zoals tarwe, fruit en groenten, begon ooit als wilde planten. Al duizenden jaren selecteren mensen planten die lekker zijn, goed groeien en makkelijk oogsten. Maar waar komen al deze planten oorspronkelijk vandaan? Ontdek het in het archeobotanisch lab van het Universiteitsmuseum Groningen.

(Depot)rondleidingen

Duik de depots in om te kijken welke natuurlijke pareltjes we in huis hebben of neem een kijkje op onze scanafdeling en ontdek hoe we onze collectie digitaliseren. Met kinderen een kijkje achter de schermen nemen? Ga dan mee met onze familierondleiding!

Gratis tickets en aanmelden

De toegang tot het evenement is gratis. Een deel van het programma is doorlopend en vrij toegankelijk. Voor het merendeel van het programma kun je op de dag zelf gratis tickets krijgen.

Meer weten over het programma en aanmelden? Kijk dan op: www.groningerarchieven.nl/actueel/agenda

