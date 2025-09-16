Groningen bracht molens, muziek en voetbal naar Den Haag

GRONINGEN, DEN HAAG – De Provincie Groningen heeft dit jaar de burgerdeputatie voor Prinsjesdag samengesteld en kiest daarbij voor drie bijzondere vrijwilligersorganisaties die de kracht en veelzijdigheid van de provincie uitdragen. Met trots reisden zij naar Den Haag om het Groningse verhaal landelijk te laten zien.
De Molenstichting Midden- en Oost-Groningen bewaart met passie het eeuwenoude molenerfgoed en geeft deze iconen van het landschap een toekomst. Vrijwilligers zorgen ervoor dat molens niet alleen monumenten blijven, maar levende plekken waar jong en oud het ambacht en de geschiedenis kunnen ervaren. Bestaande uit 55 vrijwilligers met 12 molens in eigen beheer is de molenstichting een biotoop op zichzelf.
Het queerkoor Zangzaad laat zien hoe muziek verbindt en ruimte biedt aan diversiteit. Hun optredens staan niet alleen in het teken van zangplezier, maar ook van zichtbaarheid, trots en inclusie. Daarmee brengen zij een krachtige boodschap van saamhorigheid, ver voorbij de provinciegrenzen. Ook het damesvoetbalelftal van The Knickerbockers maakt deel uit van de burgerdeputatie. Als drijvende kracht binnen het studentenvoetbal en pionier in de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal tonen zij dat Groningen sportiviteit, energie en vernieuwing ademt.
Met deze drie representatieve organisaties presenteerde Groningen zich in Den Haag als een provincie die cultuur, sport en diversiteit met elkaar verbindt – en daar met recht trots op is.
Bron: Bert Steenhuizen
Foto’s: Remco Zwinkels
Catharina Glazenburg