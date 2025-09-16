Gronings Nieuws verder onder vleugels van uitgever Groninger Krant

GRONINGEN – Gronings Nieuws heeft per 2 september 2025 een nieuwe eigenaar gekregen. De nieuwswebsite is overgenomen door ROVAVO, het mediabedrijf van Rob van Vondel, tevens uitgever van de Groninger Krant. Met deze stap zet ROVAVO zich in om de continuïteit van de lokale nieuwsvoorziening in Groningen te waarborgen en haar online aanwezigheid verder uit te breiden.
Gronings Nieuws bestaat sinds 2010 en groeide uit tot een bron van lokaal 112-nieuws. Het platform werd opgericht door drie fotografen en later volledig voortgezet door Raymond Bos, die het uitbouwde tot een bredere nieuwssite. In de afgelopen 15 jaar ontwikkelde Gronings Nieuws zich tot een bekend portaal dat inwoners voorziet van actuele berichten uit de stad en provincie, variërend van politiek en cultuur tot sport en 112-nieuws.
Vertrouwde naam
“Gronings Nieuws is al jarenlang een vertrouwde naam in het online medialandschap voor wie op zoek is naar nieuws uit Groningen. Toen ik werd benaderd voor de overname hoefde ik niet lang na te denken,” vertelt Rob van Vondel. “Wat Raymond Bos de afgelopen 12 jaar met Gronings Nieuws heeft opgebouwd, verdient het om behouden en verder uitgebouwd te worden. Met de overname blijft een vertrouwde naam bestaan als een belangrijke bron van Gronings nieuws.”
Betrouwbare partij
Bos laat weten dat het voor hem van groot belang was dat Gronings Nieuws zou blijven bestaan. “Voor mij was het belangrijk dat Gronings Nieuws niet zou verdwijnen. Het doet me goed dat er op korte termijn een betrouwbare partij is gevonden die de website wil voortzetten. Ik ben blij dat de naam en de site behouden blijft voor Groningen.”
Nieuws uit Groningen
ROVAVO ziet de overname als een kans om de kracht van lokale journalistiek te bundelen. Door Gronings Nieuws naast de Groninger Krant te laten bestaan, ontstaat een sterker netwerk waarin nieuws uit Groningen vanuit meerdere invalshoeken wordt belicht. Met de aansluiting bij ROVAVO blijft Gronings Nieuws, na een journalistieke traditie van meer dan 15 jaar, een vertrouwde naam voor iedereen die op de hoogte wil blijven van nieuws uit Groningen.
Bron: Rob van Vondel
Catharina Glazenburg