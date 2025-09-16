Inspiratiedag ‘Groene Uitvaart’ op Natuurbegraafplaats Laude

LAUDE– Vandaag vond op Natuurbegraafplaats Laude van 11.00 tot 16.00 uur een inspiratiedag plaats met als thema ‘Groene Uitvaart’. Bezoekers konden kennismaken met natuurbegraven en alles wat daarbij komt kijken.
In het ontvangsthuis was een inspiratiemarkt ingericht waar diverse standhouders hun producten en diensten presenteerden. Zo waren er natuurvriendelijke omhulsels zoals manden, kisten en urnen te zien. Ook stonden er onder meer een uitvaartfotografe, een stand van Bloem en Plant en een stand met biologische urnen.
Naast de markt konden bezoekers deelnemen aan rondleidingen en een natuurwandeling over de begraafplaats. Medewerkers en standhouders gaven uitleg en vertelden hoe zij een bijdrage leveren aan een groene uitvaart.
De middag werd muzikaal omlijst door violiste Elizabeth Cats. Een bijzonder moment vond plaats om 14.00 uur: bezoekers konden een demonstratie van een natuurbegrafenis bijwonen, waardoor men zelf kon ervaren hoe een uitvaart op Natuurbegraafplaats Laude vorm kan krijgen.
De inspiratiedag werd goed bezocht en bood een waardevolle kennismaking met de mogelijkheden rondom natuurbegraven. Al met al een inspirerende middag in een groene en serene omgeving.
Bron en foto’s: Anneke de Vries
Catharina Glazenburg