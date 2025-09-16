DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Weener

Op 11 september, rond 12.00 uur, kwamen twee tot nu toe onbekende mannen aan de deur van een 91-jarige vrouw aan de Hammrichstraße in Weener. Zij deden zich voor als politieagenten en zeiden het geld van de vrouw te willen tellen. Ze eisten via de deur, die slechts op een kier stond, toegang tot de woning. De vrouw handelde correct en deed de deur niet open. Ze vroeg de mannen herhaaldelijk haar woning te verlaten. Pas toen ze zei haar dochter te gaan bellen, vertrokken de mannen. Een paar dagen eerder ontving de vrouw meerdere telefoontjes van nep-bankmedewerkers.

Aschendorf

Vanmorgen vond rond 7.30 uur op de Rheder Straße (L52), buiten het dorp Aschendorf, een ongeval tussen twee voertuigen plaats. Een tot nu toe onbekende vrachtwagen botste tegen de buitenspiegel van een tegemoetkomende vrachtwagen. De vrachtwagen liep een schade op van circa € 300,-. De bestuurder van de onbekende vrachtwagen reed door. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie Papenburg via 04961/9260.

Bunde

In het kader van de tijdelijk heringevoerde controles aan de binnengrenzen heeft de politie gistermiddag een 35-jarige man gearresteerd. Hij werd gezocht op basis van twee arrestatiebevelen. De man zit nu een gevangenisstraf uit van ongeveer vijf maanden.

De 35-jarige Let werd rond 14.00 uur in een grensoverschrijdende bus op de parkeerplaats Bunderneuland aan de Autobahn 280 aangehouden. Een identiteitscontrole wees uit dat er twee arrestatiebevelen van verschillende officieren van justitie tegen hem waren uitgevaardigd. De man moet nog in totaal € 4.650 aan boetes betalen, voortvloeiend uit twee veroordelingen voor rijden onder invloed, of in totaal 155 dagen gevangenisstraf uitzitten. Om gevangenisstraf te ontlopen, had de man de door de rechtbank opgelegde boetes aan de politie moeten betalen. Omdat hij de vereiste bedragen niet kon opbrengen, werd hij na de politiemaatregelen overgebracht naar een penitentiaire inrichting. Het Openbaar Ministerie was ook geïnteresseerd in de huidige verblijfplaats van de man.

Haren

In de nacht van zondag op maandag is tussen 20.00 en 6.30 uur door tot nu toe onbekende daders circa 500 liter diesel uit de verzegelde tank van een vrachtwagen gestolen. Het voertuig stond geparkeerd op een parkeerplaats langs de snelweg A31 bij Haren. De schade bedraagt ​​circa € 1.000,-. De snelwegpolitie is bereikbaar op 05908 9348-115.

Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland

Catharina Glazenburg