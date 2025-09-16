Mozaïek bank op de Brink in Sellingen

SELLINGEN – Na een lange periode van voorbereiding en monnikenwerk, is het eindelijk zover. Het is Stichting Heksje Hasje een groot genoegen om op 8 oktober om 13.00 uur een mozaïekbank, een zgn. Social Sofa, te onthullen en als geschenk aan te bieden aan alle inwoners van het dorp.
Deze Social Sofa is bedoeld om een bijdrage te leveren aan het onderlinge sociale contact. Op een plek midden in het dorp, Een centrale plek die voor verbinding zorgt en het hart van het dorp symboliseert.
Het ontwerp van de bank kwam tot stand door een samenwerking met CBS Het gebint, OBS Op d’ Esch, schildersgroep ‘Kunst en zo’ van Welzijn Westerwolde en de kunstenaars van ‘Het Wilde Oosten’ uit Winschoten.
Voor deze feestelijke gelegenheid worden alle inwoners van Sellingen uitgenodigd om hier bij aanwezig te zijn.
Bron: Wilma Musters-Hoomoedt
Catharina Glazenburg