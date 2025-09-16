Opnieuw grote zorgen om veiligheid buschauffeurs Qbuzz in Ter Apel

TER APEL – Vakbond FNV maakt zich ernstige zorgen over de veiligheid van buschauffeurs die rijden op de Qbuzz-lijnen 72, 73 en 74 tussen Emmen, Stadskanaal, Musselkanaal en Ter Apel. De afgelopen weken is er een forse toename van incidenten. Buschauffeurs krijgen steeds vaker te maken met agressie en overlast van reizigers die geen geldig vervoersbewijs hebben en weigeren te betalen.

FNV Streekvervoer heeft een brandbrief gestuurd naar de provincie en de staatsecretaris van het ministerie van Justitie en Veiligheid. ‘Er moet nu echt ingegrepen worden’, zegt Edwin Kuiper, bestuurder FNV Streekvervoer. ‘De maat is vol. Chauffeurs kunnen niet meer veilig hun werk doen.’

Angst en stress

Dirk Visser is één van die buschauffeurs en actief lid van FNV Streekvervoer: ‘Rijden op deze buslijnen zorg bij voorbaat al voor angst en stress. Er zijn collega’s die niet meer willen rijden op de betreffende buslijnen.’Martijn Mulder, buschauffeur en ook actief lid van FNV Streekvervoer, ervaart problemen: ‘Ik heb inmiddels een voorkeur voor vroege diensten aangegeven bij de planning. Dan is er minder overlast op de lijnen.’

Afspraken niet nagekomen

In 2022 werd, na stakingen van buschauffeurs, een veiligheidsconvenant gesloten tussen het Ministerie van Justitie en Veiligheid, Qbuzz, de provincies Drenthe en Groningen en de FNV. Dat convenant moest de veiligheid van chauffeurs waarborgen. Volgens FNV worden de afspraken echter niet meer nagekomen.

Kuiper: ‘In 2021 hebben chauffeurs nog het werk moeten neerleggen om eindelijk serieus genomen te worden. Het convenant bracht toen rust, maar inmiddels zien we dat toezeggingen niet worden nageleefd.’

Concreet gaat het om: Het uitvallen van de pendelbus, vooral ’s avonds. Daardoor krijgen lijnen 72 en 73 te maken met extra overlast.

Te weinig toezichthouders op station Emmen en bij de haltes van lijnen 72 en 73.

Het schrappen van directe communicatie tussen toezichthouders en buschauffeurs, wat zorgt voor gevaarlijke vertraging in noodgevallen.

Brandbrief

FNV Streekvervoer heeft daarom een brandbrief gestuurd naar Qbuzz, het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de Provinciale Staten in Groningen en Drenthe. Kuiper: ‘Buschauffeurs verdienen veiligheid en respect. Wij roepen Qbuzz, de provincies en het ministerie op om direct actie te ondernemen en de afspraken in het convenant weer na te komen, zodat chauffeurs zonder angst en veilig hun werk kunnen doen.

Bron: FNV

Catharina Glazenburg