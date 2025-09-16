Prinsjesdag feestelijk gevierd in De Blanckenbörg Blijham

BLIJHAM – Vandaag stond Zorgcentrum De Blanckenbörg in het teken van Prinsjesdag. Samen met de bewoners werd deze dag op een feestelijke en creatieve manier gevierd.
De etagères waren rijkelijk gevuld met lekkernijen en de traditionele troonrede kreeg een bijzondere draai: er werd een verhalenbingo van gemaakt. De ‘Koningin’ las het verhaal voor, terwijl de bewoners enthousiast meespeelden met bingo.
Ook waren er prachtige, feestelijk versierde hoeden te bewonderen. Na de verhalenbingo volgde een quiz rondom Prinsjesdag, waaraan iedereen fanatiek deelnam. Voor de winnaars waren er mooie prijzen beschikbaar, gesponsord door Texaco Metting in Bellingwolde.
Het was dankzij de inzet van vrijwilligers een geslaagde activiteit.
Bron en foto’s: Christie Koopman
Catharina Glazenburg