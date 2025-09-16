VLAGTWEDDE – Veteranen Vrachtwagen Vereniging Noord Nederland start in Vlagtwedde hun Najaarsrit
Zaterdagmorgen 20 september verzamelen zich maar liefst 73 oude gemotoriseerde voertuigen zoals vrachtwagens, bussen en brandweerwagens van de VVVNN (Veteranen Vrachtwagen Vereniging Noord Nederland) voor een mooie rondrit van Vlagtwedde naar Haselünne en weer terug naar Vlagtwedde.
Dit keer is de rit alleen voor de leden van de vereniging.
Deze VVVNN is in 2005 opgericht en heeft als doel het in stand houden en promoten van een stuk cultureel erfgoed, voor hen dus de oude gemotoriseerde voertuigen zoals vrachtwagens, bussen en brandweerwagens.
De club organiseert elk jaar in het voor/ en najaar een rondrit voor hun leden.
Daarnaast showen zij hun voertuigen in de vorm van clubdeelname aan oldtimerbeurzen (Martini Plaza en Flora Eelde) en een clubweekend op een buitenlocatie.
De stoet verzamelt zich vanaf 9.00 uur op het parkeerterrein achter Partycentrum Rendering en tegen 10.00 uur vertrekken en gaan via de Schoolstraat, Wilmerskamp via Veelerveen naar Bellingwolde waar ze de grens oversteken.
Geert Smit
Foto’s Jan Haaijer en Geert Smit
